Svet

ŠOK U SVETU VOJSKE! Vašington pokrenuo TAJNSTVENI „Azenkur“ — Počinje nova era ratovanje, niko više nije bezbedan!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 10. 2026. u 20:16

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AMERIČKO Ministarstvo rata planira da do oktobra sledeće godine formira posebnu komandu za upotrebu autonomnih sistema, navodi se u saopštenju Pentagona o novoj inicijativi.

ШОК У СВЕТУ ВОЈСКЕ! Вашингтон покренуо ТАЈНСТВЕНИ „Азенкур“ — Почиње нова ера ратовање, нико више није безбедан!

Foto: AI/Grok

„Projekat ‘Azenkur’ ima dva zadatka. Prvi je da do 1. oktobra 2027. godine uspostavi Komandu za autonomna borbena dejstva (AUTOWARCOM), na čijem će čelu biti general sa četiri zvezdice, sa ovlašćenjima neophodnim za sprovođenje najvećih institucionalnih promena od međuratnog perioda“, navodi se u saopštenju programa.

Ranije su mediji javili da Pentagon planira pokretanje masovne proizvodnje jeftinih udarnih bespilotnih letelica LUCAS u SAD, po ceni od oko 55.000 dolara po komadu.

Projekat, zasnovan na konstrukciji iranskih dronova „šahed“, ima za cilj da u američkom arsenalu delimično zameni znatno skuplje krstareće rakete.

Šef Pentagona Pit Hegset ranije je najavio pokretanje programa „Azenkur“ (Agincourt), čiji je cilj uspostavljanje nove vojne komande za bespilotne sisteme.

sputnikportal.rs

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