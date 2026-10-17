Svet

HUTI OPKOLJAVAJU TREĆI NAJVEĆI GRAD JEMENA: Strahuje se od dalje eskalacije sukoba

D.D.

17. 10. 2026. u 09:00

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HUTI su opkolili treći po veličini grad na jugozapadu Jemena, javlja Fajnenšel tajms .

ХУТИ ОПКОЉАВАЈУ ТРЕЋИ НАЈВЕЋИ ГРАД ЈЕМЕНА: Страхује се од даље ескалације сукоба

Profimedia

- Pobunjenici su poslednjih dana opkolili Taiz, koji povezuje obalu sa ostatkom južnog Jemena , pristup kojem bi mogao da otvori put napredovanju ka Adenu , gde se nalazi međunarodno priznata vlada - navodi se u publikaciji.

Lokalni stanovnici su rekli publikaciji da su borbe počele tako brzo da nisu imali priliku da se evakuišu u bezbednija područja.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da su glavni ulazi u grad blokirani, postajući linije fronta.

To je dovelo do značajnog povećanja cena hrane, lekova i goriva.

Situacija u Jemenu eskalirala je u julu kada su provladine snage napale aerodrom u Sani dok je sletao iranski avion sa delegacijom lidera Huta.

Pokret Ansar Alah je za ovo okrivio Saudijsku Arabiju i objavio joj rat dok se blokada oko teritorija pod kontrolom Saudijske Arabije nije ukinula.

Tokom ovog vremena, Huti su okupirali celu zapadnu obalu Crvenog mora i gradove u blizini moreuza Bab el Mandeb.
(Ria Novosti)

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