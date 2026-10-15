DOBIO JE NOBELOVU NAGRADU ZA MIR PRE 36 GODINA: Jedni ga hvale za kraj Hladnog rata drugi ga kritikuju zbog raspada SSSR-a

GODINE 1990, svet je bio zaokupljen vešću da je Mihail Gorbačov dobio Nobelovu nagradu za mir. Odluka je doneta 15. oktobra te godine, a Švedski komitet je primetio da je Gorbačov „igrao ključnu ulogu u okončanju Hladnog rata“.

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On je tada bio predsednik Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika (SSSR) i generalni sekretar Komunističke partije, a svet je posmatrao kako njegove reforme rešavaju višedecenijski ideološki sukob između Istoka i Zapada.

Od sredine 1980-ih, Gorbačov je sprovodio politike poznate kao „glasnost“ (otvorenost) i „perestrojka“ (restrukturiranje).

Pokušali su da liberalizuju sovjetsko društvo i ekonomiju i omoguće veću slobodu govora i političkog izražavanja.

15 October 1990. Soviet Union President Mikhail Gorbachev was awarded the Nobel Peace Prize. The prize committee cited his “leading role in the peace process which today characterizes important parts of the international community”. https://t.co/ANLADFI8tF — Prof. Frank McDonough (@FXMC1957) October 15, 2026

Ove reforme su imale ogroman uticaj ne samo unutar SSSR-a, već i širom Istočne Evrope. Njegova politika je olakšala mirne demokratske promene u zemljama koje su ranije bile blisko povezane sa Moskvom.

Mirni kraj Hladnog rata

Istorijski trenutak koji je obeležio njegov rad bio je pad Berlinskog zida 1989. Gorbačov nije upotrebio vojnu silu da zaustavi kolaps komunističkih režima u Istočnom bloku, čime je direktno doprineo mirnom okončanju sukoba koji je trajao više od četiri decenije.

15.10.1990 pervый i posledniй prezident SSSR Mihail Gorbačёv nagraždёn nobelevskoй premieй mira za vklad v sniženie meždunarodnoй naprяžёnnosti i osuщestvlenie politiki glasnosti. https://t.co/T30qruWitY — Istoričeskie Foto (@HistoryFoto) October 15, 2026

Nobelov komitet je posebno istakao njegovu ulogu u razoružanju i smanjenju nuklearnih arsenala. Gorbačov je potpisao sporazume o kontroli naoružanja sa predsednikom SAD Ronaldom Reganom, uključujući i Sporazum o INF-u iz 1987. Ovi sporazumi su značajno smanjili nuklearnu pretnju i povećali bezbednost u svetu.

Kompleksno nasleđe

Iako nije uvek bio popularan kod kuće, uživao je ogroman ugled na Zapadu. Smatrali su ga čovekom koji je otvorio vrata mirnijem, bezbednijem i slobodnijem svetu.

Nobelov komitet je naglasio da je njegova „izvanredna uloga“ bila ključna u okončanju Hladnog rata bez oružanog sukoba.

Zanimljivo je da je Gorbačov dobio nagradu dok je proces raspada SSSR-a još uvek bio u toku. U decembru 1991. godine podneo je ostavku na mesto predsednika, a Sovjetski Savez je prestao da postoji.

Aujourd'hui, le Nobel de la paix de Gorbatchev a 36 ans. Le 15 octobre 1990, le maître du Kremlin est récompensé pour avoir ouvert l'Est. Artisan de la fin de la Guerre froide pour les uns, fossoyeur de l'URSS pour les autres. 36 ans après, prix mérité… ou cadeau de l'Occident ? — Jean-Jacques qui raque 🇫🇷 (@JJquiraque) October 15, 2026

Njegovo nasleđe ostaje složeno: međunarodno slavljen kao mirotvorac, često kritikovan kod kuće zbog ekonomskog haosa i raspada države.

Uprkos kontroverzi, Nobelova nagrada je učvrstila njegovu istorijsku ulogu. Do kraja života, Gorbačov se često zalagao za dijalog, razoružanje i međunarodnu saradnju. Njegova nagrada i dalje simbolizuje mogućnost rešavanja globalnih sukoba političkim sredstvima, a ne ratom.

Mnogi istoričari veruju da bez njega svet na kraju 20. veka ne bi izgledao isto. Osvajanje Nobelove nagrade za mir 1990. godine ostalo je jedno od najvažnijih priznanja za njegov politički rad i simbol kraja jedne ere.

(Index hr)