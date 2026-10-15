DOJČE BAN UVEO ZABRANU: Stupila na snagu na svim železničkim stanicama u Nemačkoj

NA svim železničkim stanicama u Nemačkoj, uključujući perone, danas je stupila na snagu zabrana konzumiranja alkohola, koja obuhvata oko 5.700 stanica širom zemlje.

Foto: Tanjug/Michael Ukas/dpa via AP

Izuzetak su kafići, restorani i drugi ugostiteljski objekti na stanicama, koji i dalje mogu da služe alkoholna pića, dok je njihova konzumacija dozvoljena i u mnogim vozovima, prenosi Dojče vele.

Vozovi na dužim relacijama i dalje će u svojim bistroima nuditi pivo i druga alkoholna pića.

Nemački železnički operater Dojče ban saopštio je da je cilj zabrane da železničke stanice budu bezbednije, čistije i prijatnije za putnike, navodeći da su brojni incidenti tokom prethodnih godina, uključujući i dva teška slučaja ove godine, podstakli uvođenje novih pravila.

U jednom od njih, 26-godišnjeg radnika obezbeđenja Dojče bana napao je pijani putnik tokom kontrole karte, pri čemu su se vrata voza otvorila, a radnik je pao iz voza i zadobio teške povrede.

Ranije ove godine, kondukter je poginuo kada ga je napao putnik bez važeće karte.

Zabrana je deo kućnog reda Dojče bana, a ne krivičnog zakonodavstva, pa će je u početku sprovoditi radnici obezbeđenja železnice, a ne policija.

Zabrana važi svakog dana i u vereme značajnih događaja, poput utakmica Bundeslige kada veliki broj navijača putuje vozom.

Dojče ban je pre uvođenja zabrane testirao ovu meru na oko 40 stanica, među kojima su bile i velike stanice u Kelnu, Minhenu, Hamburgu i Berlinu.

Kompanija navodi da su rezultati bili pozitivni, uz manje nereda i otpada, dok su putnici i zaposleni ocenili da je atmosfera na stanicama prijatnija.

Mera je, međutim, naišla i na kritike organizacija koje pomažu beskućnicima, koje upozoravaju da su železničke stanice za beskućnike sa problemima zavisnosti često važna, natkrivena i relativno bezbedna mesta za boravak.

Upozoreno je i da bi njihovo udaljavanje sa stanica moglo da oteža socijalnim radnicima da stupe u kontakt sa njima.

Tanjug

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