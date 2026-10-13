IRAN NE ISKLJUČUJE MOGUĆNOST UPADA U SUSEDNE ZEMLJE: Situacija može u svakom trenutku da eskalira
IRAN jača svoje odbrambene kapacitete u pripremi za moguće napade nakon američkih izbora na sredini mandata u novembru, a pojedini iranski zvaničnici nagoveštavaju mogućnost kopnenih upada u susedne zemlje, objavio je list "Volstrit džornal", pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.
Prema izveštaju, satelitski snimci pokazuju aktivnosti na jačanju nuklearnih i pograničnih postrojenja, dok iranske vlasti pripremaju javnost za mogući povratak neprijateljstvima.
U okviru tih priprema, pripadnici paravojnih snaga navodno odlaze u vrtiće kako bi deci čitali priče o ratu, a stanovništvo se obučava za rukovanje protivvazdušnim oružjem.
Prema pisanju lista, Teheran je obavestio posrednike da bi mogao intenzivnije da napada američke vojne snage u regionu, uključujući pokušaje potapanja ratnih brodova.
Iran je, takođe, upozorio Saudijsku Arabiju da bi njena naftna postrojenja mogla da budu meta napada.
(Tanjug)
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