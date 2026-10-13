IRAN NE ISKLJUČUJE MOGUĆNOST UPADA U SUSEDNE ZEMLJE: Situacija može u svakom trenutku da eskalira

IRAN jača svoje odbrambene kapacitete u pripremi za moguće napade nakon američkih izbora na sredini mandata u novembru, a pojedini iranski zvaničnici nagoveštavaju mogućnost kopnenih upada u susedne zemlje, objavio je list "Volstrit džornal", pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

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Prema izveštaju, satelitski snimci pokazuju aktivnosti na jačanju nuklearnih i pograničnih postrojenja, dok iranske vlasti pripremaju javnost za mogući povratak neprijateljstvima.

U okviru tih priprema, pripadnici paravojnih snaga navodno odlaze u vrtiće kako bi deci čitali priče o ratu, a stanovništvo se obučava za rukovanje protivvazdušnim oružjem.

🇮🇷🇺🇸 Iran is reportedly warning it could send troops into neighboring countries if the U.S. starts bombing again. Some Iranian officials have floated land incursions in private, though nobody's said which countries they'd be marching into. Tehran has also been telling Arab officials that Saudi oil facilities could be in the firing line, while its top security official Mohsen Rezaei put the UAE, regional data centers and undersea internet cables on the list on Sunday. The message to the Gulf is that if Washington picks the fight, the whole neighborhood gets dragged into it. Source: WSJ / Writer: Julie — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 13, 2026

Prema pisanju lista, Teheran je obavestio posrednike da bi mogao intenzivnije da napada američke vojne snage u regionu, uključujući pokušaje potapanja ratnih brodova.

BIG | 🇮🇷🇺🇸‼️‼️ Iran is threatening to launch ground offensives into neighboring countries if a new war erupts in the Middle East, raising the prospect of a much wider regional conflict involving American forces and critical energy infrastructure. According to The Wall Street Journal, Tehran has warned regional governments that its military could cross neighboring borders and potentially strike Saudi oil facilities. Iranian officials are also considering intensified attacks against U.S. forces, including attempts to sink American warships. Meanwhile, pro-government rallies and increasingly aggressive military messaging have accompanied preparations for a possible conflict. Temporary defensive positions have been established near the Pickaxe Mountain complex and the Natanz nuclear facility, while airports, ports and power plants are being prepared for emergency operations. Iran’s warnings suggest that Tehran wants Washington and its regional partners to consider the potential costs of renewed hostilities. Attacks on neighboring countries, energy facilities or American naval forces could rapidly expand the conflict and threaten shipping and energy supplies across the Middle East. See the latest updates with us: @visionergeo — Visioner (@visionergeo) October 13, 2026

Iran je, takođe, upozorio Saudijsku Arabiju da bi njena naftna postrojenja mogla da budu meta napada.

(Tanjug)