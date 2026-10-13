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RAZVEDENIM OČEVIMA 500 EVRA MESEČNO: Iz vlade u Rimu mera za nadoknadu onima koji su ostavili stan bivšoj supruzi - za 24 sata čak 13.000 pr

Milica Ostojić

13. 10. 2026. u 06:30

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POTPREDSEDNIK Vlade Mateo Salvini predstavio je novu meru za razvedene očeve, zahtevajući 60 miliona evra za trogodišnji period za one koji su bili prinuđeni da ostave stan bivšoj supruzi i deci, a nemaju prihod veći od 35.000 evra godišnje. Broj zahteva je odmah eksplodirao, pa je samo za 24 sata stiglo čak 13.000 prijava.

РАЗВЕДЕНИМ ОЧЕВИМА 500 ЕВРА МЕСЕЧНО: Из владе у Риму мера за надокнаду онима који су оставили стан бившој супрузи - за 24 сата чак 13.000 пр

Foto: Rui Vale de Sousa/Panthermedia/Profimedia

Ovo predstavlja deo šireg plana vlade za brzo iznalaženje rešenja najugroženijih i za brže iseljavanje onih koji žive u stanovima, a nisu njihovi vlasnici. A subvencije su predviđene i za razdvojene i razvedene oževe, jer je mnogo onih koji su morali da potraže drugi dom i bore se sa sve većim kirijama.

No, ovoj oduci se dodaje niz uslova – da izdržavaju najmanje jedno dete mlađe od 21 godine, da im prihod ne prelazi 35.000 evra godišnje, da ne mogu koristiti druge mere državne podrške i ne mogu biti smešteni u stanove u javnom smeštaju, da ne poseduju drugi stambeni objekat u radijusa od 50 kilomatera i da je sudska odluka o iseljenu iz porodičnog stana u skladu sa obavezama brige o deci i izdržavanju. Prijavljuju dodatno ako postoji invaliditet, stanje prisilne nezaposlenosti, i sve to putem aplikacije za subvenciju, uz dokumentaciju.

Odluka o nameni sredstava biće doneta posle razmatranja predloženog novog budžeta, pa će subvencije pokrivati makar oko polovine zakupnine stana, sa 500 evra mesečno, a sa 6.000 godišnje. Prijave su otvorene do 28. oktobra, a resursi se raspoređuju među regionima na osnovu broja stanovnika.

Ovo je probni period, objasnio je Salvini, i najavio da ne može biti manipulacija. Moraju se dostaviti poreske prijave, jer se ovo odnosi na one koji rade i plaćaju porez. U Italiji, inače, postoji 4 miliona razdvojenih parova. - Ne verujem da će ovaj doprinos izazvati navalu na razvodom, kako bi se zgrabio bonus. On će pomoći onima koji su već u nevolji i potrazi za domom – našalio se on.

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