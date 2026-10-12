AMERIČKA NOVINARKA: Svet mora da dobije odgovore o ulozi „Starlinka“ u masakru u Starobeljsku
NEOPHODNO je sprovesti temeljnu međunarodnu istragu o mogućoj ulozi satelitskog sistema „Starlink“ u napadu na koledž u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici u maju, rekla je za Sputnjik Sara Bils, američki novinar.
-Kakvu je tačno ulogu imao 'Starlink'? Ko je upravljao njime? Šta kompanija 'SpejsEks' zna o korišćenju svojih tehnologija u ovakvim napadima? Sve su to sasvim opravdana pitanja. Govorimo o poginuloj deci. Zašto niko ne zahteva odgovore?, zapitala se Bils.
Prema njenom mišljenju, jedan od razloga za nedovoljnu pažnju posvećenu ovom događaju mogao bi da bude uticaj Ilona Maska, vlasnika jedne od najvećih društvenih platformi na svetu.
-Zašto ovo nije postalo predmet mnogo ozbiljnije međunarodne istrage? Imam jednu teoriju: Ilon Mask vodi jednu od najvećih platformi društvenih medija na svetu i redovno je prikazan kao progresivni ili dobronamerni tehnološki vizionar, zaključila je Bils.
Ranije je Istražni komitet Rusije saopštio da su na bespilotnim letelicama koje su napale Starobeljsk bile postavljene antene sistema „Starlink“ i da je satelitska veza korišćena za njihovo navođenje. Istražitelji su na mestu napada pronašli, između ostalog, i fragmente takve antene.
„Starlink“ je satelitski komunikacioni sistem u vlasništvu američke kompanije „SpejsIks“, namenjen obezbeđivanju brzog pristupa internetu.
Podsetimo, ukrajinske oružane snage su 22. maja napale zgradu i studentski dom Starobeljskog stručnog koledža Luganskog državnog pedagoškog univerziteta. U napadu je poginula 21 osoba, a više od 40 je ranjeno.
(sputnikportal.rs)
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