DIPLOMATSKA KATASTROFA: Sikorski pozvao zemlje EU da zatvore ruske konzulate
POLjSKI ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski pozvao je evropske zemlje da zatvore ruske konzulate.
On je to objavio u intervjuu za Fajnenšel tajms 12. oktobra .
„Ponestalo je konzulata, ali drugi ih još uvek imaju“, primetio je.
Prema rečima Sikorskog, takve mere su neophodne u svetlu navodnih ruskih „hibridnih napada“. Ministar se takođe založio za ograničenja slobode kretanja ruskih diplomata unutar zemalja domaćina i smanjenje broja osoblja u ruskim misijama, po ugledu na Poljsku.
Pored toga, poljski ministar spoljnih poslova predložio je da se od svih ruskih građana koji ulaze u Evropsku uniju zahteva da imaju biometrijske pasoše. Sikorski se takođe založio za smanjenje broja turističkih viza koje Rusima izdaju evropske zemlje.
(alo.rs)
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