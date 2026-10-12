DIPLOMATSKA KATASTROFA: Sikorski pozvao zemlje EU da zatvore ruske konzulate

POLjSKI ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski pozvao je evropske zemlje da zatvore ruske konzulate.

foto: Newspix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

On je to objavio u intervjuu za Fajnenšel tajms 12. oktobra .

„Ponestalo je konzulata, ali drugi ih još uvek imaju“, primetio je.

Prema rečima Sikorskog, takve mere su neophodne u svetlu navodnih ruskih „hibridnih napada“. Ministar se takođe založio za ograničenja slobode kretanja ruskih diplomata unutar zemalja domaćina i smanjenje broja osoblja u ruskim misijama, po ugledu na Poljsku.

Pored toga, poljski ministar spoljnih poslova predložio je da se od svih ruskih građana koji ulaze u Evropsku uniju zahteva da imaju biometrijske pasoše. Sikorski se takođe založio za smanjenje broja turističkih viza koje Rusima izdaju evropske zemlje.

(alo.rs)