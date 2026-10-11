Svet

TRAMP OBJAVIO PRIMIRJE U UKRAJINI I RUSIJI: Evo na šta su pristali Putin i Zelenski

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 10. 2026. u 16:46

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth social da je postigao sporazum sa Putinom i Zelenskim.

ТРАМП ОБЈАВИО ПРИМИРЈЕ У УКРАЈИНИ И РУСИЈИ: Ево на шта су пристали Путин и Зеленски

Foto: Tanjug (AP Photo/Tom Brenner)

On je napisao:

Od ovog trenutka stupa na snagu energetsko primirje u ratu između Rusije i Ukrajine. Obe strane su se saglasile. Ne kršite ga! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Predsednik Donald Dž. Tramp.

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