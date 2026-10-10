KATASTROFA U VAZDUHU! Ukrajinci gube avione BEZ PUCNJA RUSA: Sovjetske rakete im EKSPLODIRAJU na letelicama!
UKRAJINA je izgubila nekoliko letelica usled kvarova na starim sovjetskim raketama koje se koriste za presretanje dronova na mlazni pogon.
Ovo je izjavio Taras Čmut, čelnik dobrotvorne fondacije „Povrati se živ” (Come Back Alive), u intervjuu za nemački medij Dojče vele.
Prema njegovim rečima, zbog nedostatka naoružanja, snage su prinuđene da koriste rakete R-73 i još starije R-60, koje su razvijene šezdesetih godina prošlog veka.
Napomenuo je da trenutno ne postoji alternativa upotrebi ovih raketa, iako svako lansiranje nosi rizik od kvara.
U istom intervjuu, Čmut je upozorio na opasnost od zime koja bi mogla biti još oštrija od prethodne. Izjavio je da bi stanovnici Kijeva i drugih gradova trebalo da se pripreme za najgori scenario i razmotre preseljenje na selo, iznajmljivanje stanova u predgrađu ili boravak kod roditelja, zbog mogućih prekida u isporuci osnovnih komunalnih usluga.
-Zamislite da nemate vodu, grejanje ili struju, recimo, dva meseca umesto samo nedelju dana. To je težak izazov i veliki problem, izjavio je Čmut.
Mediji su ranije izveštavali da se Oružane snage Ukrajine suočavaju sa ozbiljnim nedostatkom raketa za lovce F-16.
Takođe smo izvestili da Nemačka planira da Ukrajini isporuči zastarele rakete „Patriot”.
ctrana.one
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