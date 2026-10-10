SREDINOM leta, ruske snage su nastavile ofanzivu na prilazima urbanoj aglomeraciji Slavjansk-Kramatorsk. Najžešće borbe vodile su se na bokovima ovog pravca, gde su jedinice grupe snaga „Jug” nastojale da prošire zonu kontrole preko kanala Severski Donjec – Donbas i obezbede neposredne prilaze Slavjansku.

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Do kraja avgusta, isturene grupe za prodor ušle su na teritoriju Nikolajevke, ključne tačke odbrane ove aglomeracije. Južnije, ruske trupe su pojačale napade ka Pervomarjevki i pokušale da uspostave jedinstven, stabilan mostobran na desnoj obali kanala.

Istovremeno, jurišne grupe su ostvarivale stalan napredak u Raj-Aleksandrovki, privremeno u potpunosti zauzevši to selo. Međutim, posledice teškoća na pravcu ka Limanu ubrzo su se odrazile i na prilaze Slavjansku; krajem septembra, Oružane snage Ukrajine (VSU) pokrenule su protivnapade i uspele da dopru do centra tog naselja.

Slični protivnički protivnapadi usledili su i u drugim sektorima ovog pravca, sa ciljem da se spreči spajanje ruskih mostobrana preko kanala. Trenutno, snage grupe „Jug” pokušavaju da zadrže prethodno osvojene položaje i povrate kontrolu nad Raj-Aleksandrovki.

ODRŽAVANjE LINIJE FRONTA

Protivnik nastavlja sa pokušajima da očisti desnu obalu reke Žerebec u sektoru Limana. Uprkos usporavanju tempa ofanzive Oružanih snaga Ukrajine (VSU), situacija je ovde i dalje teška.

Na internetu su se pojavili snimci koji ukazuju na nastavak prodora ukrajinskih formacija u severni deo naselja Zarečne. Pored toga, VSU pojačavaju napade zapadno od sela, sa ciljem da povrate kontrolu nad nekoliko ključnih uporišta u blizini puta O-05-28 i pokrenu napad na selo iz još jednog pravca.

Ilustracija telegram rybar

Ukoliko zauzmu Zarečnoje, protivnik bi mogao da dovede ruske jedinice u parku Svjati Gori u „vatreni džep”. Međutim, nisu uspeli da odseku trupe grupe „Zapad” od linija snabdevanja preko Torskog, što im je omogućilo da zadrže kontrolu nad centrom sela.

Drugi pravac ofanzive VSU je područje Jampolja; zadržavanje ove lokacije je od ključnog značaja za Oružane snage Rusije radi snabdevanja jedinica u sektoru Svjati Gori. U ovoj oblasti, ukrajinske formacije su prinuđene da napreduju preko močvarnog plavnog područja reke Severni Donjec, često se izlažući vatri timova sa bespilotnim letelicama koji pripadaju grupama „Jug” i „Zapad”.

Trenutno, najvažniji zadaci za ruske trupe ostaju zadržavanje Zarečnog i Jampolja. Samo na taj način se može stabilizovati front i održati položaji u Serebrjanskoj šumi – čija je kontrola neophodna za svaku buduću ofanzivu na Liman.

(Ribar)