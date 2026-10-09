Svet

ZAPAD I UKRAJINA TRAŽE PREDAH, NE PRIMIRJE: Nebenzja prozreo namere NATO i Kijeva, Rusija se sprema da stušti pakao

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

09. 10. 2026. u 22:42

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UKRAJINA i njeni zapadni pokrovitelji ne žele istinsko rešenje sukoba, već predah kako bi se pripremili za sukob velikih razmera, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja.

ЗАПАД И УКРАЈИНА ТРАЖЕ ПРЕДАХ, НЕ ПРИМИРЈЕ: Небензја прозрео намере НАТО и Кијева, Русија се спрема да стушти пакао

CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

 - Ni Zelenskom ni njegovim zapadnim pokroviteljima iz koalicije voljnih nije potrebno istinsko rešavanje ukrajinske krize. Sve što im je sada potrebno jeste njeno zamrzavanje, kako bi predahnuli i pripremili se za rat velikih razmera sa Rusijom“, izjavio je Nebenzja, prenose RIA Novosti.

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