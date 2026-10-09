REKORDNA PLJAČKA VINA VREDNA 5 MILIONA EVRA: Markezi Antinori, nestalo je 30.000 boca vrhunskog vina

VIŠEMILIONSKA pljačka oštetila je istorijsku firentinsku vinariju Markezi Antinori, jednu od najprestižnijih italijanskih vinarija, sa sedištem u Firenci. Banda lopova ukrala je 30.000 boca veoma vrednog vina iz sedišta u Kortoni, u pokrajini Areco, berba iz 2023. godine. Isplanirano do nasitnijih detalja, a izvela je banda profesionalaca, grupa od najmanje sedam osoba. Cena ovih vina varira između 120 i 300 evra po flaši.

Foto: Sergii Kolesnyk / Panthermedia / Profimedia

Banda je najpre deaktivirala alarmni sistem i onesposobila kamere za nadzor a zatim je ušla u objekat sa dva kamiona, unutra su koristili viljuškare kompanije da brzo utovare gajbe vina na vozila, čime je njihovo beksvo prošlo neopaženo.

Krađa je obavljena za vikend, a tek se u ponedeljak shvatilo kada su ušli zaposleni. Krađa ovih razmera i pored nekih drugih koje su se dešavale u poslednje vreme ili pukušaja da se opljačkaju vinarije, nikada se do sada nije dogodila u Italiji.

Istraga je sveobuhvatna, područje u kome se nalazi skladište kompanija je relativno izolovano i nije opremjeno javnim kamerama za nadzor. Nije iskčjena ni mogućnost da su imali saučesnike koji su pružali logistiku objekta i metode ulaska i krađe vrednih etiketa.

Među ukradenim bocama bilo je približno 10.000 marke Solaja, jednog od najekskluzivnijih vina kompanije Antinori, to je posebno značajna količina, s obzirm na to da se godišnje proizvede samo 60.000 do 70.000 boca. Retkost ovih etiketa mogla bi da iskomplikuje prodaju ukradene robe. Moguće je da je pošiljka bila namenjena kolekcionarima ili vlasnicima restorana, mada bi pojava velkih količina finog vina kroz neobične kanale potencijalno mogla da privuče pažnju.

Kompanija je već počela da komunicira sa svojim kupcima širom sveta, pozivajući ih da obrate pažnju na sve ponude flaša Antinori iz nezvaničnih kanala, a posebno ako se nude po neobično povoljnim cenama.