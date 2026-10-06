OGOLJEN MERC: Profesor razotkrio promašenu politiku Berlina

GLEN Dizen, profesor na Univerzitetu Jugoistočne Norveške, kritikovao je obraćanje nemačkog kancelara Fridriha Merca ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, u kojem je Merc izjavio da je Berlin navodno spreman da nastavi dijalog sa Moskvom o Ukrajini.

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„Nakon četiri i po godine bojkota diplomatije i ponavljanja slogana o tome da je oružje put ka miru, Nemačka sada izjavljuje spremnost za pregovore“, napisao je Dizen na društvenim mrežama.

Merc je 4. oktobra stigao u Kijev u nenajavljenu posetu.

Merc se tokom posete Kijevu obratio Putinu i izjavio spremnost za mirovne pregovore o ukrajinskom sukobu.