TRAMP O PROTESTIMA: Problem u Francuskoj nisu škole već islam koji želi da preuzme vlast
SITUACIJA u Francuskoj nije povezana s problemima u školstvu, već u islamu koji želi da preuzme vlast u toj zemlji, izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.
On je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je takva situacija posledica, kako tvrdi, "nekontrolisane masovne migracije".
-Ono što se događa u Francuskoj nije ništa manje nego nekontrolisana masovna migracija. Ovo nije pitanje škola, ovo je pitanje islama koji želi da preuzme nekada veliku zemlju, napisao je Tramp.
Masovni protesti i blokade učenika i studenata širom Francuske, izazvani, kako demonstranti navode, lošim uslovima u obrazovanju i nedostatkom profesora, prerasli su u sukobe s policijom, hiljade hapšenja i uzajamne optužbe političkih stranaka.
Tanjug
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