NASTAVLJAJU SE RUSKI UDARI:Pogođeni ukrajinski tanker i kamioni sa vojnim teretom u Odeskoj oblasti
RUSKE snage pogodile su tanker u luci Južni i kamione u rejonu naselja Majaki u Odeskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Prema navodima ruskog Ministarstva, u luci Južni pogođen je tanker koji je prevozio gorivo i maziva namenjena Oružanim snagama Ukrajine.
U rejonu Majaka, na parkingu za teretna vozila, pogođeni su kamioni koji su, kako tvrdi ruska strana, dopremili vojni teret u Ukrajinu.
sputnikportal.rs
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