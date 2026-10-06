NASTAVLJAJU SE RUSKI UDARI:Pogođeni ukrajinski tanker i kamioni sa vojnim teretom u Odeskoj oblasti

RUSKE snage pogodile su tanker u luci Južni i kamione u rejonu naselja Majaki u Odeskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: Ilustracija/GROK veštačka inteligencija Iks

Prema navodima ruskog Ministarstva, u luci Južni pogođen je tanker koji je prevozio gorivo i maziva namenjena Oružanim snagama Ukrajine.

U rejonu Majaka, na parkingu za teretna vozila, pogođeni su kamioni koji su, kako tvrdi ruska strana, dopremili vojni teret u Ukrajinu.

sputnikportal.rs

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