EVO KAKO SE REŠAVAJU BLOLADE FAKULTETA I ŠKOLA U FRANCUSKOJ: Policija uđe i sve izbaci napolje
FRANCUSKA policija pokazala je kao državni organi reaguju kada se blokiraju škole i fakulteti.
Dobila je naređenje, ušla i izbacila sve napolje.
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