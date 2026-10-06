Svet

EVO KAKO SE REŠAVAJU BLOLADE FAKULTETA I ŠKOLA U FRANCUSKOJ: Policija uđe i sve izbaci napolje

В. Н.

06. 10. 2026. u 18:14

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FRANCUSKA policija pokazala je kao državni organi reaguju kada se blokiraju škole i fakulteti.

ЕВО КАКО СЕ РЕШАВАЈУ БЛОЛАДЕ ФАКУЛТЕТА И ШКОЛА У ФРАНЦУСКОЈ: Полиција уђе и све избаци напоље

FOTO: Tanjug/AP/Thomas Padilla (STR)

Dobila je naređenje, ušla i izbacila sve napolje.

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