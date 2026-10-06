DRAMA U AVIONU "BRITIŠ ERVEJZA" POLA SATA NAKON POLETANJA: Posada proglasila vanredno stanje, avion se vratio nazad! (VIDEO)

UZBUNA na letu "Boinga 777" za Čikago desila se nakon što je avion "Britiš ervejza" pola sata nakon poletanja iz Londona izgubio više od 8.500 metara visine za sedam minuta i vratio se nazad u London.

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Putnički avion kompanije "Britiš ervejz", koji je leteo iz Londona za Čikago, spustio se više od 8.500 metara za samo sedam minuta nakon što je posada letelice proglasila vanrednu situaciju zbog "tehničkog problema".

NBC njuz prenosi da je to sinoć saopštila ova britanska aviokompanija.

Prema podacima sajta za praćenje letova Flajtaver, "Boing 777" je poleteo malo iza podneva po lokalnom vremenu, ali je počeo da se spušta samo 30 minuta kasnije dok je leteo iznad Irske.

Avion se okrenuo i proveo oko četiri sata leteći cik-cak rutom iznad Bristolskog kanala, plovnog puta koji razdvaja Vels od Engleske, pre nego što je sleteo natrag na londonski aerodrom "Hitrou" u 17 časova po lokalnom vremenu.

- Avion je bezbedno sleteo nakon što su se naši visoko obučeni piloti vratili na "Hitrou" nakon tehničkog problema. Putnici su normalno izašli iz aviona i naši timovi rade na tome da oni što pre ostvare putovanja koja su planirali - naveo je "Britiš ervejz"u saopštenju poslatom mejlom.

British Airways flight to Chicago drops 28K feet — then spends 4 hours flying in circles before returning to London https://t.co/0ZwHW6L5p6 https://t.co/qjAvKCqH1W — New York Post (@nypost) October 5, 2026

Američka televizija navodi da iz uprave aerodroma "Hitrou" još nije stigao odgovor na zahtev za komentar.

Navodi se da će "Britiš ervejz" verovatno smestiti putnike u obližnjim hotelima dok im ne organizuje drugi let, u skladu sa propisima Uprave za civilno vazduhoplovstvo Velike Britanije.

Otkazivanja stotina letova zbog problema sa softverom

NBC njuz podseća da se Britanska Nacionalna služba za vazdušni saobraćaj (NATS) našla pod lupom javnosti prošlog meseca nakon što su dva tehnička problema u roku od dve nedelje izazvala velika kašnjenja na nekoliko aerodroma u toj zemlji i otkazivanja stotina letova.

NATS je za kašnjenja okrivio probleme sa softverom.

Britanska ministarka saobraćaja Hajdi Aleksander priznala je da je situacija bila "duboko frustrirajuća" za putnike.

A British Airways flight dropped about 27,000 feet in 10 minutes while en route from London en route to Chicago on Monday, according to flight data. A spokesperson for British Airways said there was a technical issue and that the aircraft later landed safely. https://t.co/bn4GCdyMJY — CBS News (@CBSNews) October 6, 2026

Prema podacima Međunarodnog savet aerodroma, "Hitrou" je sa 84,5 miliona putnika prevezenih tokom prošle godine bio sedmi na tabeli najprometnijih aerodroma na svetu.

Požar na trafostanici izazvao haos

Putovanja sa "Hitroua" su bila ozbiljno poremećena u martu prošle godine kada je veliki požar pre zore u električnoj trafostanici izazvao nestanak struje na tom globalnom transportnom čvorištu.

🚨After 4hrs 51 minutes airborne, British Airways BA295 has landed at London Heathrow following a pressurization problem.✈️ https://t.co/Y3BBF44EMp — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) October 5, 2026

Privremeno zatvaranje aerodroma je uticalo na više od 1.300 letova i 200.000 putnika.

Nakon istraživanja 600 dokaznih dokumenata vezanih za kvar na trafostanici, britanski Nacionalni operater energetskog sistema isključio je sumnjive aktivnosti u izveštaju u kojem se navodi da je problem sa vlagom i kratak spoj izazvao požar zbog kojeg je skoro 70.000 domova ostalo bez struje.

(Kurir)

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