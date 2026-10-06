PRVI DAN ODMORA PRETVORIO SE U PAKAO: Otac nepažljivim postupakom odveo sina (2) pravo u smrt

DEČAK je pao sa skoro 12 metara visine u petozvezdičnom hotelu i odmaralištu "King Evelton Bič" u Hlorakasu u julu, prvog dana porodičnog odmora na Kipru.

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Britanski otac nije shvatio da je prozor otvoren kada je stavio svog dvogodišnjeg sina na prozorsku dasku, nakon što je dete palo i poginulo prvog dana porodičnog odmora na Kipru.

Okružni sud u Pafosu je danas saopštio da je Džošua Foster mislio da je postojalo zaštitno staklo i da je prozor bio zatvoren kada je dete palo.

Dečak je pao sa skoro 12 metara u hotelu i odmaralištu sa pet zvezdica "King Evelton Bič“ u Hlorakasu 12. jula.

Foster (37) se već izjasnio krivim po jednoj tački optužnice za izazivanje smrti nepažljivim, nepromišljenim ili opasnim činom pre današnjeg ročišta.

Sud je čuo da je Foster stavio sina na prozorsku dasku kako bi mu pokazao pogled na vodeni park.

Tiho je plakao dok su se činjenice slučaja čitale tokom današnjeg jednočasovnog saslušanja.

Prevod sudskog postupka otkrio je da su Foster, njegova supruga, dvoje dece i tazbina stigli na Kipar u ranim jutarnjim satima 12. jula, učestvujući u raznim aktivnostima tokom dana, uključujući i posetu bazenu.

Porodica se popodne popela u svoje sobe da se spremi za večeru.

Fosterov advokat, Aleksandros Aleksandru, rekao je da je optuženi bio "dobro raspoložen“ kada je sa sinom i tastom išao ka liftu.

- Držao je sina i igrali su se, baš kao što bi to učinio svaki otac u prijatnom, radosnom trenutku svog života dok je na odmoru - dodao je gospodin Aleksandru.

Advokat je rekao da je, dok su se približavali liftu, dečak primetio vodeni park napolju.

Navodno je Foster pritisnuo dugme lifta, stavio dete na prozorsku dasku, dečak je pogledao napolje i "nezamislivo“ se dogodilo pre nego što je Foster imao priliku da reaguje.

- Od tog trenutka, čovekov život se zauvek promenio - istakao je advokat.

Gospodin Aleksandur je rekao da otac nije shvatio da je prozor otvoren i da je bio "fokusiran na zabavu svog deteta“ dok su bili na odmoru.

Incident je prijavljen policiji oko 18:40, a policajcima je rečeno da je dete palo sa četvrtog sprata hotela na plaži pod nepoznatim okolnostima.

Dečak je odveden u Opštu bolnicu u Pafosu gde je, uprkos naporima reanimacije, proglašen mrtvim.

Tužilac Kriso Pergandi rekao je da je Foster ljuljao dete u vazduhu zabave radi pre nego što ga je privremeno spustio na zemlju.

Fosterov tast je rekao da je trojica otišla na večeru oko 18 časova, rekao je da je dečak utrčao u lift i da ga je zamolio da izađe.

Deda je rekao da je Foster zatim "podigao dete da ga stavi na prozor i vidi pogled“ pre nego što je pao, čulo se na sudu.

Foster je dobrovoljno dao izjavu policiji u kojoj je rekao da je sina stavio na prozorsku dasku dok je čekao lift.

Prema rečima sudskog prevodioca, tužilac je o njegovoj izjavi rekao: "Kada ga je stavio na prozorsku dasku, dete je palo pre nego što je imao priliku da ga uhvati.“

Sudu je rečeno da se Foster ne seća da je ljuljao dete, a sudija je rekao da to nije povezano sa time što je postavljen na prozorsku dasku.

Foster je nakon incidenta odveden u Opštu bolnicu u Pafosu kako bi mu se uzela krv i kako bi se utvrdilo da li je bio pod uticajem droga ili alkohola.

Rezultat je pokazao da je tokom incidenta, do tog trenutka oko šest sati ranije, koncentracija alkohola u njegovoj krvi bila procenjena na 124 mg.

Advokat je rekao da je njegov klijent u potpunosti sarađivao sa vlastima.

Foster je bio u pritvoru osam dana nakon pada svog sina, a gospodin Aleksandru je dodao da je, dok je tugovao za svojim detetom, otac takođe morao da pozove ćerku iz pritvora da objasni šta se dogodilo.

Advokat je rekao da će ga taj trenutak "progoniti do kraja života“, dodajući:

Od radosti do tuge. Dozvoljeno nam je, čak i kada smo srećni, da izgubimo koncentraciju. I u tom trenutku on je bio srećan, držao je svoje dete.

Foster je radio kao revizor i imao je dugu, stabilnu karijeru ali će biti pozvan na disciplinski postupak sa mogućnošću brisanja iz matičarske službe ako bude osuđen na zatvorsku kaznu.

Gospodin Aleksandru je rekao da je Foster iskusio "teške posledice svojih postupaka“.

- Ovo se neće završiti sa dve, tri godine zatvora. Ovo je kazna koju će on i njegova porodica snositi do kraja života - istakao je advokat.

Takođe je pozvao sudiju da razmotri pravednu kaznu koja priznaje težinu ali uzima u obzir težinu okolnosti.

Sud je čuo da je prozor bio širok 2,85 metara i visok 1,2 metra.

Foster, kome je tokom saslušanja pomagao prevodilac, sedeo je na drvenoj klupi za suđenje noseći svetloplavu košulju.

Čoveku će presuda biti izrečena 16. oktobra.

(Miror)