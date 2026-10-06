POZNATO KAD SE SASTAJU PUTIN I SI: Sve oči uprte u Trampa, da li je na pomolu istorijski sastanak?

SASTANAK je planiran tokom samita APEK-a, koji će biti održan 18. i 19. novembra u kineskom gradu Šenženu.

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Sastanak Vladimira Putina i Si Đinpinga u četiri oka biće održan na samitu APEK-a, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Sastanak je planiran tokom samita APEK-a, koji će biti održan 18. i 19. novembra u kineskom gradu Šenženu, dodao je Ušakov.

Razmatra se i mogućnost trilateralnog susreta Putina, Sija i američkog predsednika Donalda Trampa, ali konačna odluka još nije doneta.

- Dogovor je postignut. Naš lider će se sastati sa predsednikom Kine, to je sigurno. Ali u koje vreme i koji termin će za to biti izabran u rasporedu samog samita, za sada je teško reći - rekao je Ušakov novinarima.

Inicijativa za organizovanje sastanka Putina, Sija i Trampa pripada Pekingu, ukoliko američki lider potvrdi učešće na samitu APEK-a, saopštio je Ušakov.

#BREAKING Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping will hold a bilateral meeting at the APEC summit, Russian presidential aide Yuri Ushakov said. https://t.co/NLrdQXZ4Hp — The National Independent (@NationalIndNews) October 6, 2026

Ušakov je naveo da za sada nije bilo praktičnih priprema za trilateralni sastanak lidera.

- Pošto je kineska strana domaćin samita APEK-a, pretpostavljam da će naši kineski prijatelji najpre svim učesnicima poslati nacrt programa samita. U tom programu će, očigledno, biti predviđeni određeni posebni termini za bilateralne, a možda i za trilateralne sastanke... Ako Tramp potvrdi svoje učešće, a koliko znam, za sada još nema stopostotne potvrde, od toga će zavisiti i mogućnost održavanja sastanaka u trilateralnom formatu. Ali inicijator će, naravno, biti domaćin - rekao je Ušakov.

Pored toga, on je najavio da će Putin boraviti u radnoj poseti Turkmenistanu od 8. do 9. oktobra.

Tokom posete Turkmenistanu, ruski predsednik će učestvovati na Savetu šefova država ZND i Kaspijskom samitu o životnoj sredini, naglasio je Ušakov.

On nije isključio da će predsednik obavestiti strane lidere o situaciji u Ukrajini. Putin će se, takođe, sastati sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom 9. oktobra.

Lideri će razgovarati o hitnoj situaciji na Bliskom istoku i bilateralnoj saradnji, dodao je pomoćnik ruskog predsednika.

(RT Balkan)