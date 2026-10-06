PREKRETNICA NA NEBU! Nema aviona i raketa stižu predatori: VSU otkriva kada stiže armija mlaznih presretačkih dronova

ORUŽANE snage Ukrajine (OSU) ne očekuju masovne isporuke mlaznih presretačkih dronova pre kraja novembra.

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U međuvremenu, ruski mlazni dronovi bi uskoro mogli postati još brži, dostižući brzine od 800–900 km/h.

Ovo je saopštio Jurij Čerevašenko, zamenik komandanta Ratnog vazduhoplovstva OSU, tokom sastanka parlamentarne ad hok komisije koja istražuje moguća kršenja zakona o odbrani i antikorupcijskih zakona, kao i ljudskih prava i sloboda, u uslovima ratnog stanja.

Prema njegovim rečima, oko 20 proizvođača mlaznih presretača trenutno sarađuje sa Ratnim vazduhoplovstvom. Četrnaest kompanija već sprovodi probne letove, šest je demonstriralo sposobnost uništavanja mlaznih dronova, a vojska smatra rešenja tri kompanije obećavajućim. Dva sistema su već prošla proces kodifikacije; jedan od njih je „Predator” (Predator).

Trenutni presretači dostižu brzine od približno 460–500 km/h, dok neki proizvođači tvrde da postižu brzine do 700 km/h. Međutim, Ratno vazduhoplovstvo predviđa da bi ruski mlazni dronovi mogli da ubrzaju do 800–900 km/h. Takve letelice još nisu uočene u ruskoj službi.

-Kada očekujete isporuke potrebnog broja mlaznih presretačkih dronova?, upitano je Čerevašenka.

„Ne pre kraja novembra”, odgovorio je on.

Na sastanku je bilo reči i o razlozima kašnjenja u razvoju sistema za borbu protiv mlaznih dronova. Prvi ruski dron tog tipa uočen je još u januaru 2024. godine; međutim, prema rečima Čerevašenka, sistematski rad na presretačkim dronovima počeo je tek u martu 2025. godine, a relativno dobro organizovan sistem pojavio se tek krajem te godine.

Kao jedan od razloga kašnjenja naveo je nedovoljnu komunikaciju između službi koje poseduju informacije o razvoju ruskih mlaznih dronova.

Međutim, problem prevazilazi nedostatak mlaznih presretača. Prema rečima Čerevašenka, trenutni ukrajinski dronovi mogu da deluju na visinama do približno 6 km, dok ruske bespilotne letelice ponekad lete na visinama od oko 7 km. To im omogućava da probiju više linija protivvazdušne odbrane.

Ratno vazduhoplovstvo se takođe suočava sa nedostatkom raketa za standardne sisteme protivvazdušne odbrane, kao što je „Osa”.

-Trenutna proizvodnja ne zadovoljava potrebe. Stoga je neophodno povećati njen obim, izjavio je Čerevašenko.

Još jedan problem je nedostatak ljudstva. Jedinice protivvazdušne odbrane popunjene su sa oko 75% kapaciteta. Ratno vazduhoplovstvo planira preobuku aktivnih i bivših pilota za upravljanje mlaznim presretačima; međutim, nakon što se prevaziđu tehnološke prepreke, povećanje obima proizvodnje i obuka operatera postaće naredni ograničavajući faktori.

Avioni F-16 se takođe aktivno koriste za borbu protiv dronova na mlazni pogon. Čerevašenko ih je opisao kao jedno od najefikasnijih sredstava, iako ovi avioni brzo iscrpljuju svoj radni vek zbog intenziteta upotrebe u borbi protiv dronova.

Ranije smo izvestili da većinu oborenih ruskih dronova tipa „Geran” na mlazni pogon uništavaju lovci F-16, od kojih se mnogi trenutno nalaze na popravci.

ctrana.one

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