ŠVEDSKI VOJNI AVION ŠEST SATI KRUŽIO IZNAD CRNOG MORA: Misteriozna letelica iznenada nestala sa radara

AVION švedskog ratnog vazduhoplovstva „Galfstrim S102B korpen“ sleteo je u blizini Bukurešta nakon što je oko šest sati obavljao izviđački let iznad Crnog mora, pokazuju podaci o praćenju letova.

Foto: Sven Severing / imago stock&people / Profimedia

Letelica sa pozivnim znakom SVF680 poletela je u 9.10 po moskovskom vremenu sa međunarodnog aerodroma „Anri Koanda“ kod Bukurešta i uputila se na istok, ka Crnom moru.

Oko 10 časova avion je započeo kružnu putanju koju je potom više puta ponavljao.

Poslednji krug završio je oko 16 časova, nakon čega je krenuo ka severozapadu i nestao sa radara u neposrednoj blizini aerodroma sa kojeg je poleteo.

Rusija poslednjih godina ukazuje na nezapamćeno povećanje aktivnosti NATO-a u blizini svojih zapadnih granica.

Alijansa svoje aktivnosti obrazlaže potrebom za „odvraćanjem ruske agresije“, dok Moskva više puta izražava zabrinutost zbog jačanja snaga NATO-a u Evropi.

(Sputnjik)