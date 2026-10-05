TURSKA, SAUDIJSKA ARABIJA I PAKISTAN: Dogovorili su brzo raspoređivanje vojnih snaga u Kraljevini

TURSKA, Saudijska Arabija i Pakistan dogovorili su se da preduzmu neophodne mere za obezbeđivanje dogovorenih vojnih snaga i kapaciteta i njihovo brzo raspoređivanje u Saudijskoj Arabiji, saopšteno je nakon vanrednog sastanka zvaničnika tri zemlje.

Foto: AI generated/ChatGPT

Zajedničkim saopštenjem, koje je usvojio komitet Sporazuma o odbrani iz Meke, tri zemlje su najoštrije osudile pokušaj napada na Meku i Medinu i ponovile da odlučno odbacuju svaki napad ili pretnju po bezbednost i teritorijalni integritet Saudijske Arabije, prenosi Al Džazira.

-Komitet je odlučio da odmah pristupi praktičnoj primeni obaveza u okviru kolektivne odbrane i preduzme neophodne mere za obezbeđivanje dogovorenih vojnih snaga i kapaciteta i njihovo brzo raspoređivanje u Kraljevini, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, cilj je jačanje borbene gotovosti, vojne integracije i zajedničkih kapaciteta za suočavanje sa pretnjama i njihovo suzbijanje.

-Strane su potvrdile da je bezbednost svake od njih sastavni deo kolektivne bezbednosti tri zemlje, navodi se u saopštenju.

Saudijska Arabija saopštila je prethodno da su potpisnice Sporazuma iz Meke o zajedničkoj odbrani dogovorile aktiviranje "mera kolektivnog odvraćanja" kao odgovor na napade jemenske pobunjeničke grupe Huti i svih koji su za njih odgovorni.

Saudijski ministar odbrane, princ Halid bin Salman saopštio je to nakon vanrednog sastanka Stratečkog političkog i odbrambenog komiteta Saveza iz Meke, održanog u Rijadu.

Sporazum o zajedničkoj odbrani potpisale su Saudijska Arabija, Turska i Pakistan.

Bin Salman je naveo da je na sastanku potvrđena "solidarnost i jedinstvo" tri zemlje u suočavanju sa, kako je rekao, "gnusnim napadima" Huta na Saudijsku Arabiju i sveta mesta.

-Komitet je postigao dogovor o aktiviranju mera kolektivnog odvraćanja u okviru Saveza kao odgovor na napade i sve one koji su za njih odgovorni, naveo je saudijski ministar odbrane na platformi X.

Vanredni sastanak održan je nakon što su Huti poslednjih dana pojačali napade na Saudijsku Arabiju, uključujući napade na ciljeve povezane sa saudijskom infrastrukturom.

Tanjug

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