HAKERI POVEZANI SA KINOM: Predstavljali se kao zaposleni u Antropiku

HAKERI povezani sa Kinom koristili su "fišing kampanje" i lažno predstavljanje kako bi došli do informacija o razvoju veštačke inteligencije (AI) u Sjedinjenim Američkim Državama, navedeno je u izveštaju kompanije za sajber bezbednost "Proofpoint".

Foto: Photo by Chirayu Trivedi on Unsplash

Grupa poznata kao TA419 poslednjih meseci slala je imejlove stručnjacima za politiku AI koji rade u američkim analitičkim centrima, univerzitetima i advokatskim kancelarijama, predstavljajući se kao zaposleni u kompaniji Antropik i bivši zvaničnici američke vlade, preneo je portal BFM TV.

Grupa se prvi put predstavila kao viši rukovodilac Antropika u februaru, u imejlu naslovljenom "Zahtev za komentar o vojnoj integraciji Kloda", koji se pozivao na debatu o korišćenju modela te kompanije od strane američke vojske.

Početkom jula 2026. godine, hakeri su se predstavljali kao Lin Edvards Parker, zamenica direktora Kancelarije za naučnu i tehnološku politiku pri predsedniku Džou Bajdenu, a zatim i kao Hajdi Krebo-Rediker, ekonomistkinja i stručnjakinja za spoljnu politiku.

U oba slučaja, grupa je svoje mete najpre pozivala da se pridruže lažnom "Savetodavnom odboru za politiku veštačke inteligencije" ili da doprinesu fiktivnom izveštaju.

Nakon što bi žrtva odgovorila na mejl, hakeri bi joj poslali link ka lažnoj veb stranici napravljenoj za krađu podataka za prijavu i pristup nalogu.

-Grupa TA419 je oduvek pokazivala snažno interesovanje za odbranu, nacionalnu bezbednost, energetiku, međunarodne odnose i spoljnu politiku, prvenstveno vezanu za Sjedinjene Američke Države i Japan. Ciljanje stručnjaka za politiku veštačke inteligencije je nastavak njenih aktivnosti, a ne prekid sa njima, naveo je "Proofpoint".

Kompanija je upozorila da će grupa povezana sa Kinom verovatno nastaviti da cilja stručnjake za istraživanje i politiku koji rade na tehnologijama i u geografskim oblastima od posebnog interesa za kinesku vladu, verovatno se i dalje predstavljajući kao stvarni stručnjaci.

Tanjug

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