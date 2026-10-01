SAUDIJSKA KOALICIJA SAOPŠTILA: Jemenski Huti napali elektro-postrojenje u Medini

KOALICIJA predvođena Saudijskom Arabijom koja se bori protiv jemenskih Huta saopštila je danas da je ta militantna grupa ove nedelje napala postrojenje za distribuciju električne energije u Medini, navodeći da to nije imalo uticaja na funkcionisanje elektroenergetske mreže.

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Koalicija je navela da su istraga i pregled ostataka bespilotne letelice potvrdili umešanost Huta u planiranje i izvođenje napada na elektro-stanicu koja snabdeva strujom Prorokovu džamiju, jedno od najsvetijih mesta u islamu, prenosi Rojters navodeći da se Huti nisu oglasili povodom ovog saopštenja koalicije.

Saudijska Arabija je pre dve nedelje saopštila da je presrela i uništila dron Huta južno od Meke, pre nego što je ušao u zabranjeni vazdušni prostor iznad tog grada.

Koalicija je taj incident opisala kao drugi pokušaj Huta da ciljaju Meku od 2017. godine, dok su Huti negirali da su ciljali Meku ili bilo koje drugo islamsko sveto mesto.

Koalicija je saopštila da je napad na Medinu deo ponovljenog pokušaja Huta da ciljaju dve svete džamije i da "provociraju muslimane širom sveta".

Najnovija eskalacija predstavlja najozbiljnije borbe između Saudijske Arabije i Huta, koji su povezani sa Iranom, otkako je primirje posredstvom UN-a u velikoj meri zaustavilo prekogranične napade 2022. godine.

Neprijateljstva su obnovljena ove godine nakon što su Huti u julu proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije i počeli da napadaju saudijsku teritoriju i brodove.

Ranije danas saudijski ambasador u Jemenu Mohamed al Džabir objavio je na X da je Saudijska Arabija obezbedila jemenskoj vladi novu tranšu budžetske podrške u vrednosti od preko 224 miliona saudijskih rijala (52,85 miliona evra).

Tanjug

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