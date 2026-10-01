Politika

MALI RAZMONTIRAO NIKEZIĆA: Vi ste NIS prodali za 400 miliona evra, potpuno ispod cene!

В.Н.

01. 10. 2026. u 20:18

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POTPREDSEDNIK Glavnog odbora SNS Siniša Mali učestvuje na drugoj debati na N1, a tema je životni standard.

МАЛИ РАЗМОНТИРАО НИКЕЗИЋА: Ви сте НИС продали за 400 милиона евра, потпуно испод цене!

Foto: Printscreen

Siniša Mali i Dušan Nikezić ušli su u oštru raspravu tokom "Debate" na N1 o energetskoj bezbednosti Srbije i ekonomiji, a Mali je pitanje budućnosti NIS-a odmah povezao sa načinom na koji je kompanija prodata 2008. godine.

- Zašto se prodali NIS. Još po nižoj ceni. Gospodin Nikezić priča o životnom strandardu, kada je u njegovo vreme stopa nezaposlenosti mladih 25,9 odsto.

Na pitanje voditelja šta je plan B Srbije ukoliko energetska bezbednost nastavi da zavisi od odluka koje se donose van zemlje, Mali je odgovornost za takvu situaciju pripisao tadašnjoj vlasti i direktno prozvao Nikezića.

– To da energetska bezbednost zavisi od drugih van zemlje treba pitati gospodina Nikezića, koji je učestvovao u prodaji NIS-a 2008. godine. Za 400 miliona evra prodat je potpuno ispod cene ruskoj strani – rekao je Mali.

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