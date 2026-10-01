"KORISTIŠ STVARI SA MATEMATIKOM KOJA NIJE U REDU" Bajatović odgovorio Nikeziću: Državu ne možemo da ugasimo

DUŠAN Bajatović, predstavnik SPS-a je takođe odbrusio Dušanu Nikeziću tokom debate na N1.

Foto: Printscreen

- Koristiš stvari sa matematikom koja nije u redu. Čekaj bre, 15.000 evra je po glavi stanovnika, po kupovnioj moći 34.000. Zna i on zanat, sada je u službi opozicije. Popeli smo se na evropskoj lestvici. Bilo je od 35 do 37 posto, sada smo na nivou od 47 evropskog proseka. Ako neko iznosi podatke. Ne možemo da uzmemo jedan podatak koje žele da čuju ljudi. Da li su akcize bile visoke? Državu ne možemo da ugasimo. Vlada je sada pokazala, da ne bi bilo cenovnog udara - šta se uradilo? Smanjile se akcize.