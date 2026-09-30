MARIN OSVOJILA FRANCUSKE ZVONIKE: Veliki uspeh suverenističke stranke u Francuskoj

Posle istorijskog uspeha na senatorskim izborima, Nacionalno okupljanje sprema se da prvi put u svojoj istoriji formira sopstvenu grupu u francuskom Senatu.

Foto: Goran Čvorović

Zajedno sa saveznicima iz još jedne suverenističke stranke UDR Erika Siotija i senatorkom koja napušta tradicionalnu desnicu, buduća grupa trebalo bi za sada da broji najmanje 15 članova, a mogla bi i dodatno da poraste. To je za Marin Le Pen i Žordana Bardelu simbolični ulazak na velika vrata u poslednju francusku instituciju u kojoj njihova stranka do sada nije uspela ozbiljnije da se ukoreni.

Senatorski uspeh pokazao je nešto što je dugo predstavljalo jednu od najvećih slabosti Nacionalnog okupljanja. Za razliku od predsedničkih i parlamentarnih izbora, na kojima milioni građana direktno daju glas ovoj stranci, senatore biraju takozvani "veliki birači", pre svega gradonačelnici, opštinski odbornici i drugi lokalni izabrani predstavnici. Ovo je još jedan znak normalizacije imidža stranke, jer sada osvaja i takozvanu "Francusku zvonika“.

To je ona Francuska hiljada sela i gradića čiju prepoznatljivu sliku vekovima čine crkva i njen zvonik, najčešće uz centralni trg, opštinu, kafanu i nekoliko prodavnica, dok se oko tog jezgra nižu kuće, a zatim polja i putevi koji vode ka susednim mestima. Zvonik koji se vidi izdaleka nije samo deo pitoresknog francuskog pejzaža, već je i simbol čitavog jednog sveta, ruralne i provincijske Francuske, malih opština, lokalnih odbornika i gradonačelnika, često duboko ukorenjenih u sredinama u kojima žive. Ta "Francuska zvonika" decenijama je predstavljala gotovo nepresušni rezervoar klasičnih stranaka, pre svega tradicionalne desnice.

Brojke najbolje pokazuju razmere promene. U departmanu Buš di Ron stranka Nacionalno okupljanje i njeni saveznici dobili su 685 glasova, naspram 345 pre šest godina. U Voklizu su skočili sa 157 na 349, u Erou sa 118 na 328, dok je u Garu rast iznosio čak 143 odsto. Još slikovitiji primer stiže iz Žironde, gde je stranka Marin Le Pen i Žordana Bardele dobila devet puta više glasova nego pre šest godina i osvojila senatorsko mesto.

Poslednji rezultat ima težinu koja prevazilazi broj osvojenih fotelja u Luksemburškoj palati, jer je Senat svojevrsno ogledalo lokalne političke scene Francuske. Nova grupa donosi i sasvim konkretan uticaj, više vremena za govor, mesta u stalnim komisijama, prisustvo u rukovodećim telima Senata i mogućnost pokretanja parlamentarnih inicijativa. Sa najmanje 15 članova njena institucionalna težina biće neuporedivo veća nego do sada.

Bardela je već pružio ruku "iskrenim patriotama" iz tradicionalne desnice, iz želje da se prodor proširi, a prelazak jedne senatorke u njihove redove pokazao je da poziv nije ostao bez rezultata. Ova promena slike dobija na značaju pred predstojeće predsedničke izbore koji će biti održani na proleće.

OBNOVLjENA POLOVINA

Francuski senat ima 348 senatora. Biraju se na šest godina, posrednim glasanjem, a polovina Senata obnavlja se svake tri godine. Sada je birano 178 od 348 članova. Do ovih izbora, Senat je imao osam političkih grupa, ne računajući one senatore koji nisu pripadali nijednoj. U nedelju je pred glasačke kutije bilo pozvano 94.000 "velikih glasača".