PUTIN SASUO ZAPADU ISTINU U OČI: Sve što se dešava danas počelo je napadom NATO na Jugoslaviju

PREDSEDNIK RF, Vladimir Putin, odgovarajući na pitanja tokom Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj dotakao se i NATO agresije na Jugoslaviju.

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Sve što se dešava danas počelo je napadom NATO na Jugoslaviju, izjavio je Putin.

"Raspadom SSSR-a, nestalo je višedecenijske ravnoteže. NATO je pokrenuo su vojnu akciju bez odobrenja Saveta bezbednosti UN. Bombardovali su zemlju u srcu Evrope, bombardovali Beograd", rekao je Putin.

"Od toga je sve počelo", istakao je ruski predsednik.