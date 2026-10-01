Svet

PUTIN SASUO ZAPADU ISTINU U OČI: Sve što se dešava danas počelo je napadom NATO na Jugoslaviju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 10. 2026. u 18:10

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PREDSEDNIK RF, Vladimir Putin, odgovarajući na pitanja tokom Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj dotakao se i NATO agresije na Jugoslaviju.

ПУТИН САСУО ЗАПАДУ ИСТИНУ У ОЧИ: Све што се дешава данас почело је нападом НАТО на Југославију

Foto I. Marinković

Sve što se dešava danas počelo je napadom NATO na Jugoslaviju, izjavio je Putin.

"Raspadom SSSR-a, nestalo je višedecenijske ravnoteže. NATO je pokrenuo su vojnu akciju bez odobrenja Saveta bezbednosti UN. Bombardovali su zemlju u srcu Evrope, bombardovali Beograd", rekao je Putin.

"Od toga je sve počelo", istakao je ruski predsednik.

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