ZAPAD TUĐIM RUKAMA RATUJE PROTIV RUSIJE Putin: Posle naših uda po lukama sada sa svih strana sveta mole Rusiju da prestane
PREDSEDNIK Ruske Federacije govorio je na plenarnoj sednici 23. godišnjeg zasedanja Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.
"Ovo što se dešava u Ukrajini je takođe agresija kolektivnog zapada na Rusiju, samo rukama kijevskog režima", rekao je Putin odgovarajući na pitanje o ratu SAD i Izraela protiv Irana.
Ruski predsednik je podržao ukidanje sankcija SAD Iranu i skoro otvaranje Ormuskog moreuza za saobraćaj, kao i dogovor na osnovi Memoranduma o razumevanju potpisanog letos.
Crno more i udari po Ukrajini
Rusija je pokrenula kampanju udara na ukrajinske brodove u Crnom moru posle niza ukrajinskih napada na ruske tankere i civilne brodove, kojim se kijevski režim javno hvalio, rekao je Putin.
Napomenuo je da svi brodovi koje Rusija napada prevoze vojni teret, što se vidi po sekundarnim detonacijama.
Ukrajinski udari na ruske rafinerije su Rusiju koštala oko jedan odsto BDP-a, po nekim procenama, pa je Moskva uzvratila po objektima koji su važni za njihovu privredu, i sad Ukrajina više nema metalurgiju, rekao je Putin.
Sada sa svih strana sveta mole Rusiju da prestane, jer je u Americi skup dizel, ali uzrok toga su "sankcije" a ne ruska odmazda, napomenuo je predsednik.
Rusija će recipročno da odgovori na napade
"Mi smo za slobodu plovidbe", rekao je Putin o pokušajima otmice i zaplene brodova s ruskim tovarima.
"Nema potrebe za novim pravilima, samo da se postojeća sprovode", dodao je. Rusija rezerviše pravo da odgovori na isti način, gde god bude htela, na Baltiku, Pacifiku, ili gde god.
Zapad tuđim rukama ratuje protiv Rusije
"Kijevski režim se dugo bori prvenstveno zahvaljujući zapadnoj vojnoj pomoći. Svima je jasno da Ukrajina ne može da funkcioniše samostalno, ona već gubi karakteristike državnosti", rekao je Putin.
Rusija mora da ima u vidu da NATO pokušava protiv nje da ratuje "tuđim rukama", gurajući narod Ukrajine u smrt i propast, upozorio je.
Moskva treba da zna odakle dolaze sve pretnje i kako s njima da se izađe na kraj, rekao je ruski predsednik, odgovarajući na pitanje šta bi moglo da se desi ako određena preduzeća u EU počnu da isključivo proizvode oružje za Ukrajinu.
Putinovo obraćanje na ovogodišnjem Valdaju možete pročitati OVDE
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