KAKAV ŠAMAR EVROPI IZ PENTAGONA: Ključne saveznice nisu pozvane na sastanak NATO

PREDSTAVNICI pojedinih evropskih zemalja, koje najviše troše na odbranu i američki su saveznici, nisu pozvani na sastanak o NATO-u koji je organizovao Pentagon.

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Trampova administracija isključila je nekoliko glavnih saveznika sa skupa članica NATO-a sledećeg meseca, nakon pretnji da će sastaviti listu "dobrih i loših" članova Alijanse.

Planirani sastanak u Poljskoj, kojim predsedava šef politike Pentagona Elbridž Kolbi, u suštini je radna grupa fokusirana na budućnost NATO-a.

Ipak, piše "Politiko" pozivajući se na diplomate, na sastanak nisu pozvani predstavnici više evropskih zemalja koje mnogo troše na odbranu i saveznici su SAD, poput Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i baltičkih zemalja.

- Radimo sve što se od nas traži - rekao je zvaničnik iz isključene savezničke zemlje, te je i dodao:

- Pokušavamo da shvatimo koji su kriterijumi i koja je svrha ovih sastanaka. Još nam nije mnogo preneto.

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Predsednik Donald Tramp i njegovi najviši zvaničnici nemilosrdno su kritikovali NATO od povratka na vlast, počev od odbijanja članica da podrže rat u Iranu do neuspeha nekih zemalja da potroše pet posto svog BDP-a na odbranu.

- Uvek sam smatrao da je NATO, gde trošimo stotine milijardi dolara godišnje na zaštitu ovih istih zemalja, jednosmerna ulica. Mi ćemo ih zaštititi ali oni neće učiniti ništa za nas, posebno u vreme potrebe - naveo je Tramp ranije ove godine.

Prošlog meseca je odbacio drugog saveznika, Južnu Koreju, tako što je naglo smanjio planiranu zajedničku vojnu vežbu dok se žalio na odbijanje Seula da se pridruži ratu protiv Irana.

U aprilu je Bela kuća smislila nešto slično listi "dobrih i loših" saveznika koji su podržavali ili nisu Trampove planove.

Ministar odbrane Pit Hegset ponovio je tu viziju.

On je ohrabrio "uzorne saveznike" i upozorio da će oni koji ne podržavaju interese SAD snositi posledice.

(RT Balkan)