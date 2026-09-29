TEHERAN IMA SPREMAN ODGOVOR NA TRAMPOV PRITISAK: Iran će istupiti iz Ugovora o neširenju nuklearnog naoružanja?

IRAN razmatra istupanje iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), izjavio je potpredsednik iranskog parlamenta Ali Nikzad prenosi "Fars".

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-Plan od tri tačke za istupanje iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja je u pripremi, a parlament će ga razmotriti istog dana kada bude objavljen. Naravno, biće uzete u obzir i njegove međunarodne posledice, rekao je Nikzad.

On je objasnio da je takav potez posledica toga što Teheran nema poverenja u Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA), kao ni u njenog direktora Rafaela Grosija, jer, kako je naveo, objavljuju negativne izveštaje o Iranu.

O tom pitanju ranije je govorio i sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai.

-Postupci SAD i Izraela omogućavaju nam da istupimo iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, rekao je Rezai u intervjuu za "Al Džaziru". On je ipak dodao da konačna odluka još nije doneta.

MIRNODOPSKI NUKLEARNI PROGRAM

Iran je više puta isticao da svoj nuklearni program razvija u mirnodopske svrhe. Iranski predsednik Masud Pezeškijan istakao je prošle nedelje u govoru pred Generalnom skupštinom UN da njegova zemlja razvija nuklearne tehnologije "za napredak, a ne za pretnju društvima oružjem".

-Iran mora biti moćan kako bi sprečio pretnje i zaštitio svoju budućnost. Ne želimo da koristimo svoju moć za uspostavljanje hegemonije, niti težimo sopstvenoj bezbednosti na račun bezbednosti drugih. Kada je reč o odbrani Irana, naši odbrambeni sistemi razvijeni su tako da niko ne pomisli da će bombardovanje iranskih gradova proći bez odgovora, naglasio je on.

-Jasno kažemo: da bismo branili našu zemlju, ne tražimo ničiju dozvolu niti odobrenje, poručio je Pezeškijan.

(rt.rs)

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