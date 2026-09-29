Svet

TEHERAN IMA SPREMAN ODGOVOR NA TRAMPOV PRITISAK: Iran će istupiti iz Ugovora o neširenju nuklearnog naoružanja?

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 09. 2026. u 19:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IRAN razmatra istupanje iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), izjavio je potpredsednik iranskog parlamenta Ali Nikzad prenosi "Fars".

ТЕХЕРАН ИМА СПРЕМАН ОДГОВОР НА ТРАМПОВ ПРИТИСАК: Иран ће иступити из Уговора о неширењу нуклеарног наоружања?

Foto: Sergey Tolmachev/Alamy/Profimedia

-Plan od tri tačke za istupanje iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja je u pripremi, a parlament će ga razmotriti istog dana kada bude objavljen. Naravno, biće uzete u obzir i njegove međunarodne posledice, rekao je Nikzad.

On je objasnio da je takav potez posledica toga što Teheran nema poverenja u Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA), kao ni u njenog direktora Rafaela Grosija, jer, kako je naveo, objavljuju negativne izveštaje o Iranu.

O tom pitanju ranije je govorio i sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai.

-Postupci SAD i Izraela omogućavaju nam da istupimo iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, rekao je Rezai u intervjuu za "Al Džaziru". On je ipak dodao da konačna odluka još nije doneta.

MIRNODOPSKI NUKLEARNI PROGRAM

Iran je više puta isticao da svoj nuklearni program razvija u mirnodopske svrhe. Iranski predsednik Masud Pezeškijan istakao je prošle nedelje u govoru pred Generalnom skupštinom UN da njegova zemlja razvija nuklearne tehnologije "za napredak, a ne za pretnju društvima oružjem".

-Iran mora biti moćan kako bi sprečio pretnje i zaštitio svoju budućnost. Ne želimo da koristimo svoju moć za uspostavljanje hegemonije, niti težimo sopstvenoj bezbednosti na račun bezbednosti drugih. Kada je reč o odbrani Irana, naši odbrambeni sistemi razvijeni su tako da niko ne pomisli da će bombardovanje iranskih gradova proći bez odgovora, naglasio je on.

-Jasno kažemo: da bismo branili našu zemlju, ne tražimo ničiju dozvolu niti odobrenje, poručio je Pezeškijan.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Skandal u partiji Marin le Pen
Svet

0 0

Skandal u partiji Marin le Pen

UPITAN od strane Mediaparta, lider Nacionalnog okupljanja (RN) "kategorički" je negirao antisemitske poruke o kojima je izvestio francuski istraživački medij.

28. 09. 2026. u 21:28

Ugašena Petrohemija u Pančevu
Društvo

0 0

Ugašena Petrohemija u Pančevu

PANČEVO je proteklog vikenda ušlo u fazu tišine koja najavljuje veliku tehnološku modernizaciju jer je u subotu, 26. septembra, zvanično je zaustavljena proizvodnja u HIP Petrohemiji, čime je označen start ambicioznog i logistički izuzetno složenog kapitalnog remonta.

28. 09. 2026. u 22:32 >> 23:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PLANINE ČUVAJU VODU I ŽIVOT: Svetski dan čistih planina podseća koliko je priroda ranjiva

PLANINE ČUVAJU VODU I ŽIVOT: Svetski dan čistih planina podseća koliko je priroda ranjiva