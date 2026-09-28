DIREKTIVA IZ PALATE KIĐI O UŠTEDI: Sto miliona smanjenja troškova ministrima i podsekretarima

SLUŽBENI automobili, konsultantske usluge i misije: premijerka Đorđa Meloni smanjuje troškove za sto miliona evra. To je smernica za 2027. godinu i za period od 2027 – 2029. godine, a dokumentom kojim se pozivaju svi da troše „razumno i štedljivo“.

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Manje konferencija, konsultacija, nadoknada troškova koji ne mogu preći dnevno 30 evra, nema misija osim ako nisu za institucionalne sastanke u inostranstvu i ne previše službenih automobila na putu. Ukupno smanjenja od sto miliona evra, zbog povećanja cena energije i ograničenja evropskog budžeta, što će uticati na ministre bez portfelja, podsekretare u kabinetu premijerke i strukture misija koje bi trebalo da doprinose javnom budžetu. Obrazloženja direktive ističu „izuzetnu složenost“ geopolitičke situacije.

Ova mera znači udvostručenje iznosa smanjenja već planiranih za 2026. godinu koja su iznosila 50,9 miliona evra. I do sredine oktobra različite grane Predsedništva vlade moraće da dostave svoje procene bužeta prilagođene novim parametrima finansijske strogosti. Takođe stoji poziv na maksimalnu strogost gornjih granica troškova. Što se tiče voznog parka rashodi ne mogu preći ograničenja od 30 procenata u poređenju sa nivoom iz 2011. godne, a troškovi konsultacija i konferencija ograničenja na najviše 20 posto u poređenju sa 2009. godinom.

I uvodi se rigorozni sistem kontrole praćenja izveštaja o rashodima, takođe menahizam kažnjavanja za one koji prekrše pravilo i sistem nagrađivanja odelenja sposobnih da ostvare efikasne budžetske troškove.