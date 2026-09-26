Svet

KINA PORUČILA IZ NJUJORKA: Velike sile moraju da poštuju Bliski istok, što pre ukinite blokadu Kubi

Танјуг

26. 09. 2026. u 18:55

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POTPREDSEDNIK Kine Han Dženg danas je u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kritikovao politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Kubi i Iranu, pozivajući na poštovanje suvereniteta zemalja Bliskog istoka, uključujući zemlje Persijskog zaliva i zahtevajući od "relevantne zemlje" da prestane da preti Kubi i ukine blokadu i sankcije protiv te zemlje.

КИНА ПОРУЧИЛА ИЗ ЊУЈОРКА: Велике силе морају да поштују Блиски исток, што пре укините блокаду Куби

AP Photo/Heather Khalifa

Han nije direktno pomenuo SAD u govoru, ali je rekao da velike sile imaju posebnu odgovornost za očuvanje međunarodnog mira i bezbednosti, i da bi trebalo da budu primer kada je reč o poštovanju međunarodnog prava, prenosi Rojters.

- Kina smatra da suverenitet i bezbednost zemalja Bliskog istoka, uključujući zemlje Persijskog zaliva, moraju da budu poštovani - rekao je Han.

Njegove izjave usledile su svega nekoliko dana nakon srdačnog susreta američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga u Beloj kući, gde je Tramp kineskom lideru priredio državnu večeru.

Tramp je tokom razgovora u Vašingtonu upozorio Sija da ne pruža podršku Iranu i dobio uveravanja da Kina to neće činiti, izjavio je u petak američki ambasador u Kini.

Upozorenje je usledilo nakon izveštaja da je Peking Iranu isporučio prenosive lansere protivvazdušnih raketa i pomogao Teheranu da zaobiđe sankcije na izvoz nafte.

Govoreći o Kubi, Han je pozvao "relevantnu zemlju" da odmah prestane sa pretnjama upotrebom sile protiv te države i da "odmah i u potpunosti" ukine blokadu i sankcije.

Elektroenergetska mreža Kube početkom ovog meseca doživela je potpuni kolaps, zbog čega je veliki deo zemlje ostao bez struje.

Kubanski elektroenergetski sistem godinama je pod pritiskom zbog nestašice goriva i dotrajale infrastrukture, a američka blokada nafte uvedena u januaru dodatno je pogoršala nestašice i učestale nestanke struje, navodi agencija.

Han je rekao da je Kina pouzdan partner na međunarodnoj sceni i dosledan zaštitnik zemalja u razvoju.

- Kina smatra da su sve zemlje, velike ili male, ravnopravne članice međunarodne zajednice i da o svetskim pitanjima treba da se odlučuje kroz konsultacije svih - kazao je Han.

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