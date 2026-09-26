KINA PORUČILA IZ NJUJORKA: Velike sile moraju da poštuju Bliski istok, što pre ukinite blokadu Kubi
POTPREDSEDNIK Kine Han Dženg danas je u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kritikovao politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Kubi i Iranu, pozivajući na poštovanje suvereniteta zemalja Bliskog istoka, uključujući zemlje Persijskog zaliva i zahtevajući od "relevantne zemlje" da prestane da preti Kubi i ukine blokadu i sankcije protiv te zemlje.
Han nije direktno pomenuo SAD u govoru, ali je rekao da velike sile imaju posebnu odgovornost za očuvanje međunarodnog mira i bezbednosti, i da bi trebalo da budu primer kada je reč o poštovanju međunarodnog prava, prenosi Rojters.
- Kina smatra da suverenitet i bezbednost zemalja Bliskog istoka, uključujući zemlje Persijskog zaliva, moraju da budu poštovani - rekao je Han.
Njegove izjave usledile su svega nekoliko dana nakon srdačnog susreta američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga u Beloj kući, gde je Tramp kineskom lideru priredio državnu večeru.
Tramp je tokom razgovora u Vašingtonu upozorio Sija da ne pruža podršku Iranu i dobio uveravanja da Kina to neće činiti, izjavio je u petak američki ambasador u Kini.
Upozorenje je usledilo nakon izveštaja da je Peking Iranu isporučio prenosive lansere protivvazdušnih raketa i pomogao Teheranu da zaobiđe sankcije na izvoz nafte.
Govoreći o Kubi, Han je pozvao "relevantnu zemlju" da odmah prestane sa pretnjama upotrebom sile protiv te države i da "odmah i u potpunosti" ukine blokadu i sankcije.
Elektroenergetska mreža Kube početkom ovog meseca doživela je potpuni kolaps, zbog čega je veliki deo zemlje ostao bez struje.
Kubanski elektroenergetski sistem godinama je pod pritiskom zbog nestašice goriva i dotrajale infrastrukture, a američka blokada nafte uvedena u januaru dodatno je pogoršala nestašice i učestale nestanke struje, navodi agencija.
Han je rekao da je Kina pouzdan partner na međunarodnoj sceni i dosledan zaštitnik zemalja u razvoju.
- Kina smatra da su sve zemlje, velike ili male, ravnopravne članice međunarodne zajednice i da o svetskim pitanjima treba da se odlučuje kroz konsultacije svih - kazao je Han.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
PANIKA KOD NETANJAHUOVOG HOTELA: Dvojica izašla direktno iz kanalizacije
26. 09. 2026. u 11:51
JEDINICE GRUPE TRUPA "SEVER" STEŽU OBRUČ: Oslobođena još dva naselja u Harkovskoj oblasti
26. 09. 2026. u 11:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)