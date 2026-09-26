Da li Bil Gejts širi strah od veštačke inteligencije ili njegovo upozorenje treba shvatiti ozbiljno

AMERIČKI milijarder i suosnivač Majkrosofta Bil Gejts upozorio je da je veštačka inteligencija dovoljno moćna da, ukoliko bude zloupotrebljena, izazove događaje u kojima bi moglo da pogine milijardu ljudi.

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-Veštačka inteligencija je svakako dovoljno moćna da pokrene događaje koji bi mogli da dovedu do smrti milijardu ljudi, rekao je Gejts u intervjuu za emisiju „Meet the Press“ televizije En-Bi-Si, čiji su delovi objavljeni uoči emitovanja.

Gejts je upozorio da do sada nije postojalo oružje toliko moćno kao kombinacija ljudi sa lošim namerama i najnovijih alata veštačke inteligencije. Govoreći o mogućnosti da kompanije iz tehnološkog sektora same regulišu razvoj veštačke inteligencije, Gejts je ocenio da samoregulacija nije dovoljna.

-Apsolutno je potrebno zakonodavstvo kojim bi se regulisala veštačka inteligencija, rekao je Gejts, dodajući da u raspravu moraju da budu uključeni organi za sprovođenje zakona i političari, posebno kada je reč o zaštitnim merama i nadzoru.

Poziv na usporavanje i sastanak u Beloj kući

Njegove izjave usledile su nakon upozorenja izvršnog direktora kompanije „Antropik“ Darija Amodejija, koji je pozvao vodeće kompanije za razvoj veštačke inteligencije da uspore napredak i zajednički utvrde standarde bezbednosti.

Rasprava o regulisanju veštačke inteligencije intenzivirana je u Sjedinjenim Američkim Državama, dok Kongres razmatra moguće mere, a Bela kuća i predstavnici tehnološke industrije traže način da usklade razvoj tehnologije sa bezbednosnim zahtevima.

Predsedavajući Predstavničkog doma Majk Džonson najavio je da bi predsednik SAD Donald Tramp i rukovodioci kompanija iz sektora veštačke inteligencije trebalo da razgovaraju o odgovornosti kompanija i mogućoj ulozi države u nadzoru.

Tramp, Džonson i predstavnici industrije trebalo bi da održe sastanak naredne sedmice, mada za sada nije poznato ko će od rukovodilaca tehnoloških kompanija učestvovati.

Istovremeno, lider republikanske većine u Senatu Džon Tun naveo je da još nije izvesno da li će Kongres do kraja godine usvojiti zakon o veštačkoj inteligenciji.

Debata o bezbednosti veštačke inteligencije dodatno je pojačana nakon što su pojedini istraživači i zaposleni u kompanijama iz sektora upozorili na mogućnost da napredni sistemi u budućnosti predstavljaju ozbiljan rizik po čovečanstvo.

Gejts je u avgustu objavio memorandum u kojem je ocenio da je veštačka inteligencija tehnologija sa posledicama većim od gotovo svih drugih tehnologija u istoriji.

On je ocenio da bi veštačka inteligencija mogla da bude „ili najveći pokretač jednakosti ikada stvoren“, ali i „najgori izvor nepravde“, ukoliko njen razvoj ne bude praćen odgovarajućim zaštitnim mehanizmima.

sputnikportal.rs

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