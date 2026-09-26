Svet

BRAVO! U DUMU UŠAO HEROJ SPECIJALNE VOJNE OPERACIJE IZ PUTNOVE STRANKE: Sa njim u parlamentu još 45 junaka sa fronta

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

26. 09. 2026. u 18:52

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UČESNIK SVO, heroj Rusije Anton Starostin ušao je u novi sastav Državne dume nakon održanih izbora, saopštio je RIA Novostima predsednik krimskog parlamenta i sekretar krimskog ogranka stranke Vladimir Konstantinov.

БРАВО! У ДУМУ УШАО ХЕРОЈ СПЕЦИЈАЛНЕ ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ИЗ ПУТНОВЕ СТРАНКЕ: Са њим у парламенту још 45 јунака са фронта

Foto: renyong / Newscom / Profimedia

Prema njegovim rečima, po regionalnoj listi „Jedinstvene Rusije“ mandat je osvojio i Mihail Šeremet, dok su iz tri krimska jednomandatna izborna okruga izabrani kandidati te stranke: bivša gradonačelnica Jalte Janina Pavlenko, kao i poslanici Državne dume prethodnog saziva Leonid Babašov i Jurij Nesterenko.

Prema aktuelnim rezultatima, u novi saziv Državne dume izabrano je ukupno 46 učesnika SVO, među kojima je i Starostin.

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