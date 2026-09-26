UČESNIK SVO, heroj Rusije Anton Starostin ušao je u novi sastav Državne dume nakon održanih izbora, saopštio je RIA Novostima predsednik krimskog parlamenta i sekretar krimskog ogranka stranke Vladimir Konstantinov.

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Prema njegovim rečima, po regionalnoj listi „Jedinstvene Rusije“ mandat je osvojio i Mihail Šeremet, dok su iz tri krimska jednomandatna izborna okruga izabrani kandidati te stranke: bivša gradonačelnica Jalte Janina Pavlenko, kao i poslanici Državne dume prethodnog saziva Leonid Babašov i Jurij Nesterenko.

Prema aktuelnim rezultatima, u novi saziv Državne dume izabrano je ukupno 46 učesnika SVO, među kojima je i Starostin.

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