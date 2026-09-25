PUTIN JASNIJI NEGO IKADA: Mi se ne spremamo ni za kakvu vojnu akciju protiv Evrope
RUSIJA se ne sprema za rat sa Evropom, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.
„Želim još jednom da naglasim: mi se ne spremamo ni za kakvu vojnu akciju protiv Evrope“, rekao je Putin.
Ranije je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski izjavio da evropske političke elite pripremaju svoje zemlje za direktan sukob sa Rusijom, suprotno osećanjima njihovih građana.
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