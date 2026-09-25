Svet

PUTIN JASNIJI NEGO IKADA: Mi se ne spremamo ni za kakvu vojnu akciju protiv Evrope

Novosti online

25. 09. 2026. u 20:39

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RUSIJA se ne sprema za rat sa Evropom, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

ПУТИН ЈАСНИЈИ НЕГО ИКАДА: Ми се не спремамо ни за какву војну акцију против Европе

Foto: Kirill Makarov/Panthermedia/Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

„Želim još jednom da naglasim: mi se ne spremamo ni za kakvu vojnu akciju protiv Evrope“, rekao je Putin.

Ranije je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski izjavio da evropske političke elite pripremaju svoje zemlje za direktan sukob sa Rusijom, suprotno osećanjima njihovih građana. 

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