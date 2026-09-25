RUSIJA je bila spremna da obnovi pregovore sa Kijevom nakon izbora, ali je Ukrajina pokušala da napadne Moskvu i gađala je biračka mesta, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

Foto: Tanjug/AP/Mikhail Metzel

Dodaje da kijevski režim mora da shvati da nikakvo eskaliranje situacije neće dovesti do ničeg dobrog, već će samo pogoršati situaciju.

Prethodno, ukrajinska strana je prekinula pregovore u Istanbulu, a nekoliko nedelja pre izbora saopštila je da je spremna da ih obnovi, prenose ruski mediji.

Putin je naglasio da je Moskva bila spremna za nastavak dijaloga nakon izbora, ali do toga nije došlo zbog poteza ukrajinske strane.

- Kijev mora da shvati da nijedna provokacija neće poboljšati njegovu poziciju. Kijev mora da oseti ruski odgovor na napade na infrastrukturu i da shvati da mu provokacije i podizanje tenzija neće pomoći - izjavio je Putin.

Prema njegovim rečima, ruski odgovor na ukrajinske napade bio je toliko snažan da je Kijev zatražio prekid vatre.

- Sve opcije su na stolu, ali nakon svega što su učinili, dobro ćemo razmisliti - rekao je Putin o mogućem obnavljanju pregovora sa Ukrajinom.

Izjave o "ruskoj pretnji" i neophodnosti pripreme za rat sa Rusijom predstavljaju namernu eskalaciju i provokaciju, rekao je.

Moskva se, kako je dodao, "ne priprema za rat sa Evropom, ne postoji razlog za takav konflikt".

Agresivne snage u Evropi, kako je istakao Putin, žele da iskoriste Ukrajinu kao topovsko meso kako bi zaustavile razvoj Rusije.

(RT Balkan)