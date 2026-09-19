MEDVEDEV PORUČIO: Dosta privremene uprave, vreme je za trajnu konfiskaciju imovine Zapada!

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije, Dmitrij Medvedev, ocenio je danas da privremeno upravljanje imovinom kompanija iz "neprijateljskih" zemalja nije dovoljno i predložio da se njihova imovina trajno oduzne, po uzoru na mere koje su sovjetske vlasti preduzimale nakon oktobarske revolucije.

Foto: Profimedia/Mikhail Tereshchenko/ilustracija

Vredelo bi se podsetiti prvih akata sovjetske vlasti, na osnovu kojih su strane fabrike i preduzeća prinudno i bez naknade oduzimani i prelazili u državno vlasništvo. I niko nikome ništa nije vratio - napisao je Medvedev na kanalu Telegram, prenosi Moskov tajms.

On je ocenio da zapadne zemlje vode "direktan rat protiv Rusije" podržavajući Ukrajinu "svim što mogu", od raketa i obaveštajnih podataka do direktnog finansiranja ukrajinskih vlasti.

Medvedev je kritikovao i evropske kompanije koje, kako je naveo, nastavljaju da posluju i ostvaruju prihode u Rusiji, dok njihove vlade istovremeno pooštravaju sankcije Moskvi.

On je to izjavio nakon odluke predsednika Rusije Vladimira Putina da imovinu švajcarske kompanije Nestle i francuskih kompanija Auchan, FM Logistic i Lemana Pro, stavi pod privremeno upravljanje Rusije.

Upravljanje je povereno kompaniji "L.E.V. Menadžment", na čijem čelu je zvaničnik Ministarstva unutrašnjih poslova Andrej Krajuškin.

Kremlj je odluku obrazložio time da kompanije potiču iz "neprijateljskih" zemalja koje su, kako je navedeno, "trenutno najaktivnije uključene u vojne aktivnosti" protiv Rusije, uključujući napade na objekte ekonomske infrastrukture.

Nestle je saopštio da razmatra moguće dalje poteze i da će preduzeti neophodne mere radi zaštite svojih prava i nastavka poslovanja u interesu svih zainteresovanih strana, posebno zaposlenih.

Auchan, Lemana Pro i FM Logistic naveli su da od ruskih vlasti još nisu dobili zvanična objašnjenja i da nastavljaju da posluju uobičajeno.

Više od 1.000 stranih kompanija, među kojima su Mekdonalds i Mercedes-Benc, napustilo je Rusiju od početka rata u Ukrajini, prodajući svoj biznis, prenoseći ga na lokalne menadžere ili odustajući od imovine.

Desetine kompanija ruske vlasti stavile su pod privremeno upravljanje na osnovu ukaza koji je Putin doneo u proleće 2023. godine, a Kremlj je taj potez tada obrazložio kao odgovor na zaplenu ruske imovine u inostranstvu i postupke "neprijateljskih" zemalja.

(Tanjug)

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