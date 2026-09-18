"ŽAO MI JE TRAMPA" Taker Karlson otkrio zašto je predsednik SAD ljut na njega
AMERIČKI novinar Taker Karlson objasnio je zašto je predsednik SAD Donald Tramp ljut na njega.
Prošle godine, sa početkom američkih udara na Iran, Karlson je oštro osudio akcije Vašingtona i podršku Izraelu.
- Mislim da je Tramp bio uznemiren... Oduvek mi se jako sviđao... On je zanimljiva, veoma duhovita i inteligentna osoba i bio je ljut na mene što sam ga kritikovao — zato što je interese Izraela stavio iznad interesa svoje zemlje. Žao mi je Trampa - rekao je Karlson za Vesti.
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