Svet

"ŽAO MI JE TRAMPA" Taker Karlson otkrio zašto je predsednik SAD ljut na njega

Novosti online

18. 09. 2026. u 20:22

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AMERIČKI novinar Taker Karlson objasnio je zašto je predsednik SAD Donald Tramp ljut na njega.

ЖАО МИ ЈЕ ТРАМПА Такер Карлсон открио зашто је председник САД љут на њега

Foto: Printskrin/Jutjub/ Tucker Carlson

Prošle godine, sa početkom američkih udara na Iran, Karlson je oštro osudio akcije Vašingtona i podršku Izraelu. 

- Mislim da je Tramp bio uznemiren... Oduvek mi se jako sviđao... On je zanimljiva, veoma duhovita i inteligentna osoba i bio je ljut na mene što sam ga kritikovao — zato što je interese Izraela stavio iznad interesa svoje zemlje. Žao mi je Trampa - rekao je Karlson za Vesti.

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