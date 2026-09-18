"ŽAO MI JE TRAMPA" Taker Karlson otkrio zašto je predsednik SAD ljut na njega

AMERIČKI novinar Taker Karlson objasnio je zašto je predsednik SAD Donald Tramp ljut na njega.

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Prošle godine, sa početkom američkih udara na Iran, Karlson je oštro osudio akcije Vašingtona i podršku Izraelu.

- Mislim da je Tramp bio uznemiren... Oduvek mi se jako sviđao... On je zanimljiva, veoma duhovita i inteligentna osoba i bio je ljut na mene što sam ga kritikovao — zato što je interese Izraela stavio iznad interesa svoje zemlje. Žao mi je Trampa - rekao je Karlson za Vesti.