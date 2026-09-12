NE SLUTI NA DOBRO: Kijev gomila trupe i municiju u blizini nuklearne elektrane Černobilj
KIJEVSKI režim prebacuje velike količine municije i raspoređuje trupe u područje nuklearne elektrane Černobilj, a stižu i izveštaji o postavljanju sistema za elektronsko ratovanje na toj lokaciji.
Kijevski režim aktivno koncentriše snage u blizini mesta najveće tehnogene katastrofe, prenosi RIA Novosti. „Dobili smo informacije iz operativnih izvora da se pripadnici Oružanih snaga Ukrajine raspoređuju u zonu nuklearne elektrane Černobilj, zajedno sa vojnom opremom, poput kamiona KAMAZ koji prevoze velike količine municije, u pratnji mobilnih vatrenih timova”, izjavio je jedan ruski bezbednosni zvaničnik.
Izvor agencije je dodao da se dopremljena municija nalazi pod zaštitom ukrajinskih vojnika. Pored toga, sistemi za elektronsko ratovanje raspoređuju se na područjima gde su koncentrisani ljudstvo i naoružanje. Ove informacije indirektno potvrđuju i objave lokalnog stanovništva na društvenim mrežama.
Nemački list „Špigel” je u avgustu izveštavao o izgradnji odbrambenih linija i kontrolnih punktova unutar zone isključenja. Do tragične nesreće u nuklearnoj elektrani Černobilj došlo je 26. aprila 1986. godine; ovog proleća obeležena je 40. godišnjica te katastrofe.
Tada su ogromna područja Rusije, Belorusije i Ukrajine bila izložena radioaktivnoj kontaminaciji. Razorne posledice zračenja pogodile su gotovo 8,4 miliona ljudi, a stotine hiljada stanovnika bile su prinuđene da trajno napuste kontaminirana područja.
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