Svet

MAĐAR ZAPRETIO BRISELU: Ako hoćete da se odreknemo ruske nafte i gasa - platite cenu

P. Đurđević

10. 09. 2026. u 21:56

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VLADA Mađarske namerava da traži da u novom sedmogodišnjem budžetu Evropske unije budu predviđene kompenzacije za zemlje članice zbog odustajanja od isporuka energenata iz Rusije.

МАЂАР ЗАПРЕТИО БРИСЕЛУ: Ако хоћете да се одрекнемо руске нафте и гаса - платите цену

Foto: AP Photo/Darko Bandic

To je saopštio mađarski premijer Peter Mađar na konferenciji za novinare nakon samita Višegradske grupe — Mađarske, Poljske, Slovačke i Češke — održanog u Bratislavi.

- Želim da u sedmogodišnjem budžetu EU vidim konkretne predloge, potkrepljene brojkama, za podršku kompanijama u Centralnoj Evropi, za pomoć pri odustajanju od ruskog gasa i nafte, potpunom prelasku sa fosilnih goriva na druge izvore energije i razvoju kapaciteta za skladištenje energenata. Smatram da je to sasvim razuman pristup - izjavio je Mađar.

On je istakao da je situacija u energetskom sektoru u svetu i dalje izuzetno teška, uključujući nestašicu benzina i dizel goriva.

- Budžeti država članica EU nisu u stanju da izdrže ovakvo finansijsko opterećenje, a zadržavanje ograničenih cena goriva neizbežno dovodi do nestašica. Složili smo se da je takvo stanje neprihvatljivo - rekao je premijer.

Međutim, nastavio je Mađar, u EU se za sada ne čuje ništa osim visokoparnih parola o zaštiti konkurencije, dok u međuvremenu „kompanije u Centralnoj Evropi bankrotiraju jer ne mogu da plaćaju račune za struju i gas“.

- Potrebni su nam konkretni predlozi za svakog Evropljanina, bilo da je Portugalac, Italijan, Irac ili Slovak. Konkretno, moramo da znamo na koji način možemo da pomognemo našim preduzećima - naglasio je Mađar.

U predizbornom programu njegove stranke „Tisa“, koja je pobedila na parlamentarnim izborima 12. aprila, navedena je obaveza da se Mađarska do 2035. godine oslobodi energetske zavisnosti od Rusije. U dokumentu, međutim, nije precizirano na koji način bi taj cilj trebalo da bude ostvaren.

Nakon dolaska na vlast, Mađarova vlada potvrdila je nameru da teži tom cilju i diverzifikuje izvore snabdevanja energentima. Istovremeno je priznala da Mađarska za sada ne može da se odrekne ruske nafte i gasa i da će nastaviti saradnju sa Rusijom u toj oblasti.

Mađarska i dalje najveći deo nafte dobija preko naftovoda „Družba“, dok ruski gas stiže „Turskim tokom“ i njegovim kracima preko Bugarske i Srbije.

Kako je ranije navodila vlada Viktora Orbana, tokom 2025. godine iz Rusije je u Mađarsku stiglo više od 8,5 miliona tona nafte i više od sedam milijardi kubnih metara prirodnog gasa.

(Sputnjik)

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