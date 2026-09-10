MAĐAR ZAPRETIO BRISELU: Ako hoćete da se odreknemo ruske nafte i gasa - platite cenu
VLADA Mađarske namerava da traži da u novom sedmogodišnjem budžetu Evropske unije budu predviđene kompenzacije za zemlje članice zbog odustajanja od isporuka energenata iz Rusije.
To je saopštio mađarski premijer Peter Mađar na konferenciji za novinare nakon samita Višegradske grupe — Mađarske, Poljske, Slovačke i Češke — održanog u Bratislavi.
- Želim da u sedmogodišnjem budžetu EU vidim konkretne predloge, potkrepljene brojkama, za podršku kompanijama u Centralnoj Evropi, za pomoć pri odustajanju od ruskog gasa i nafte, potpunom prelasku sa fosilnih goriva na druge izvore energije i razvoju kapaciteta za skladištenje energenata. Smatram da je to sasvim razuman pristup - izjavio je Mađar.
On je istakao da je situacija u energetskom sektoru u svetu i dalje izuzetno teška, uključujući nestašicu benzina i dizel goriva.
- Budžeti država članica EU nisu u stanju da izdrže ovakvo finansijsko opterećenje, a zadržavanje ograničenih cena goriva neizbežno dovodi do nestašica. Složili smo se da je takvo stanje neprihvatljivo - rekao je premijer.
Međutim, nastavio je Mađar, u EU se za sada ne čuje ništa osim visokoparnih parola o zaštiti konkurencije, dok u međuvremenu „kompanije u Centralnoj Evropi bankrotiraju jer ne mogu da plaćaju račune za struju i gas“.
- Potrebni su nam konkretni predlozi za svakog Evropljanina, bilo da je Portugalac, Italijan, Irac ili Slovak. Konkretno, moramo da znamo na koji način možemo da pomognemo našim preduzećima - naglasio je Mađar.
U predizbornom programu njegove stranke „Tisa“, koja je pobedila na parlamentarnim izborima 12. aprila, navedena je obaveza da se Mađarska do 2035. godine oslobodi energetske zavisnosti od Rusije. U dokumentu, međutim, nije precizirano na koji način bi taj cilj trebalo da bude ostvaren.
Nakon dolaska na vlast, Mađarova vlada potvrdila je nameru da teži tom cilju i diverzifikuje izvore snabdevanja energentima. Istovremeno je priznala da Mađarska za sada ne može da se odrekne ruske nafte i gasa i da će nastaviti saradnju sa Rusijom u toj oblasti.
Mađarska i dalje najveći deo nafte dobija preko naftovoda „Družba“, dok ruski gas stiže „Turskim tokom“ i njegovim kracima preko Bugarske i Srbije.
Kako je ranije navodila vlada Viktora Orbana, tokom 2025. godine iz Rusije je u Mađarsku stiglo više od 8,5 miliona tona nafte i više od sedam milijardi kubnih metara prirodnog gasa.
(Sputnjik)
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