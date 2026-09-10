Svet

KANADSKI PREMIJER UMALO NIJE ZABORAVIO POTPIS NA SPORAZUM SA ZELENSKIM: Jako čudna situacija oko PVO vrednog 250 miliona dolara

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

10. 09. 2026. u 21:48

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PREMIJER Kanade Mark Karni umalo je ostavio Vladimira Zelenskog bez potpisa na sporazumu o saradnji u oblasti vojne industrije sa Ukrajinom, u okviru kojeg je Kijevu obećena američka protivvazdušna odbrambena oprema u vrednosti od 250 miliona dolara.

КАНАДСКИ ПРЕМИЈЕР УМАЛО НИЈЕ ЗАБОРАВИО ПОТПИС НА СПОРАЗУМ СА ЗЕЛЕНСКИМ: Јако чудна ситуација око ПВО вредног 250 милиона долара

FOTO: AP Photo/Francisco Seco

U Kalgariju, u provinciji Alberta, Karni i Zelenski su, ispred vojnih vozila, potpisali deklaraciju o stogodišnjoj saradnji u oblastima ekonomije, bezbednosti i politike. Oni su razmenili primerke dokumenata. Karni je stavio još nekoliko potpisa, a zatim olovkom pokucao po stolu. Tada je usledilo obaveštenje o potpisivanju sledećeg sporazuma. Karni i Zelenski su već ustali od stola.

 - Potrebni su još potpisi - podsetili su premijera.

Karni se nasmejao i vratio na svoje mesto, uz šalu da se na taj način „zagrevao“.

 - A, da - rekao je, podigavši desni dlan sa olovkom, kao da se tek tada setio.

Na konferenciji za novinare nakon potpisivanja, Karni je saopštio da su usaglašeni uslovi za isporuku Kijevu sistema protivvazdušne odbrane u vrednosti od 350 miliona kanadskih dolara (oko 253 miliona američkih dolara), putem mehanizma za nabavku američkog naoružanja.

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