NjU Delhi se priprema za 18. samit BRIKS-a, koji će biti održan 12. i 13. septembra i kojim će biti obeleženo 20 godina od osnivanja ovog udruženja.

Foto: Tanjug/AP Photo/Manish Swarup

U indijsku prestonicu stiže veliki broj svetskih lidera, među kojima i predsednik Rusije Vladimir Putin, dok se očekuje i dolazak kineskog predsednika Si Đinpinga.

Samit dolazi u trenutku kada je BRIKS znatno veći nego u vreme svog osnivanja. Danas okuplja 11 država članica i deset partnerskih zemalja iz Azije, Afrike, Latinske Amerike, Bliskog istoka i jugoistočne Azije. Na njih otpada oko 40 odsto svetskog BDP-a i gotovo polovina stanovništva planete.

Indija se za skup priprema mesecima. Samitu je prethodilo više od 300 radnih sastanaka posvećenih različitim oblastima saradnje, dok su u Nju Delhiju pojačane mere bezbednosti i prošireni kapaciteti međunarodnog aerodroma „Indira Gandi“. Od petka do nedelje planirano je dodatnih 40 do 50 letova dnevno.

Moto indijskog predsedavanja BRIKS-om glasi „Jačanje otpornosti, inovacija, saradnje i stabilnosti“. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov ocenio je da takav pristup predstavlja suprotstavljanje destruktivnim trendovima u svetu, dok je kineski „Global tajms“ ukazao da su poremećaji u lancima snabdevanja, rast trgovinskog protekcionizma i geopolitičke tenzije učinili ekonomsku otpornost jednim od glavnih zadataka zemalja BRIKS-a.

Posebnu pažnju privlači mogući dolazak Si Đinpinga, koji bi, prema navodima medija, prvi put posle sedam godina posetio Indiju. Navodi se da bi kineska delegacija mogla da broji čak 400 ljudi. Njegov dolazak bio bi još jedan znak otopljavanja odnosa Pekinga i Nju Delhija posle krvavih pograničnih sukoba 2020. godine.

Veliku pažnju izaziva i dolazak Vladimira Putina, kome će ovo biti prvo lično učešće na samitu BRIKS-a od početka sukoba u Ukrajini 2022. godine. Putin i indijski premijer Narendra Modi trebalo bi da razgovaraju već 11. septembra, dan pre zvaničnog početka samita, dok je susret Modija i Sija planiran za naredni dan.

Ipak, iza demonstracije sve veće snage BRIKS-a krije se ozbiljan unutrašnji spor. Glavni problem predstavlja usaglašavanje zajedničkog saopštenja zbog različitih stavova članica prema sukobu u Persijskom zalivu.

Iran traži osudu vojnih akcija SAD i Izraela, dok Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su bili pogođeni iranskim napadima i poremećajima plovidbe kroz Ormuski moreuz, insistiraju na zaštiti civilne infrastrukture i slobodi plovidbe i kritički gledaju na postupke Teherana.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov priznao je da situacija na Bliskom istoku otežava rad na dokumentima, ali je izrazio uverenje da Rusija i Indija imaju diplomate sposobne da pronađu formulacije koje će uvažiti nacionalne interese članica.

Tako će jubilarni samit u Nju Delhiju biti ne samo demonstracija koliko je BRIKS porastao za dve decenije, već i test njegove sposobnosti da sve raznovrsnije članstvo pretvori u zajedničku političku snagu.

sputnikportal.rs

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