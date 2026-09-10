FRANCUSKA OKREĆE LEĐA BRISELU: Fon der Lajen pokušava da ubedi Francuze u prednosti EU

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen održaće govor na Pariskom svemirskom samitu u četvrtak, ubeđujući razočarane Francuze u prednosti ujedinjenja usred naglog porasta evroskeptičnog raspoloženja u zemlji i predstojećih predsedničkih izbora, izveštava Politiko.

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

- Situacija je na nivou crvene uzbune. Nikada nisam video Francusku tako negativno raspoloženu prema EU kao sada -rekao je evropski zvaničnik publikaciji.

Prema njegovim rečima, glavna „strašila“ za Francuze trenutno su „Brisel i migranti“. Međutim, Politiko napominje da govor fon der Lajen možda neće proizvesti proevropski efekat kojem se Brisel nada.

Šef Evropske komisije govoriće na Međunarodnom svemirskom samitu u Velikoj palati u Parizu, čiji je domaćin francuski predsednik Emanuel Makron.

Prema pisanju Politikoa, glavna poruka fon der Lajen biće da je zahvaljujući Evropskoj uniji evropske zemlje u stanju da sprovode velike projekte i takmiče se sa drugim globalnim silama.

Evropska komisija je zvanično objavila da će fon der Lajen predstaviti prioritete EU u oblasti svemira.

Brisel namerava da naglasi ulogu svemira u obezbeđivanju konkurentnosti, bezbednosti i otpornosti Evrope.

Politiko napominje da politička klima za Brisel u Francuskoj ostaje izuzetno nepovoljna.

Liderka desnice Marin Le Pen vodi u anketama pred predsedničke izbore sledeće godine, dok evroskeptik Žan-Lik Melanšon ima realne šanse da se plasira u drugi krug. Moguća pobeda Le Penove, prema publikaciji, mogla bi imati ozbiljne posledice po budućnost Evropske unije.

Međutim, među glavnim kandidatima za mesto predsednika Francuske, publikacija navodi samo dva političara sa jasno proevropskim stavom: poslanika Evropskog parlamenta Rafaela Glюksmana i bivšeg premijera Gabrijela Atala.

Ovo je drugi govor fon der Lajen za mesec dana pred uticajnom francuskom publikom. 27. avgusta, obratila se predstavnicima preduzeća, izlažući napore Brisela da pojednostavi evropske propise, stvori uniju tržišta kapitala i poboljša uslove za kompanije.



(Ria Novosti)