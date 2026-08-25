RUSKI VOJNI SISTEM JAČI OD NATO-A? Kobjakov otkrio šta je Moskva godinama pripremala u tajnosti
RUSKI vojno-industrijski kompleks po svojoj efikasnosti nadmašuje sve zemlje Severnoatlantske alijanse, izjavio je, savetnik predsednika Rusije Anton Kobjakov.
Prema njegovim rečima, brz prelazak ruske vojne ekonomije na proizvodnju za potrebe fronta rezultat je blagovremenih odluka.
- Sada se ruski vojno-industrijski kompleks po efikasnosti ne može porediti ni sa jednom zemljom NATO-a, uključujući SAD, i nadmašuje čak i ukupni potencijal efikasnosti Severnoatlantske alijanse - naglasio je Kobjakov.
- Zato je jasno da se 2022. godine ogromna ruska ekonomija ne bi mogla tako brzo preorijentisati i usredsrediti na zadatke Specijalne vojne operacije da nisu ranije donete i uspešno — i u tajnosti — sprovedene odgovarajuće odluke - dodao je Kobjakov.
(Sputnjik)
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