Svet

RUSKI VOJNI SISTEM JAČI OD NATO-A? Kobjakov otkrio šta je Moskva godinama pripremala u tajnosti

D.D.

25. 08. 2026. u 21:32

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RUSKI vojno-industrijski kompleks po svojoj efikasnosti nadmašuje sve zemlje Severnoatlantske alijanse, izjavio je, savetnik predsednika Rusije Anton Kobjakov.

РУСКИ ВОЈНИ СИСТЕМ ЈАЧИ ОД НАТО-А? Кобјаков открио шта је Москва годинама припремала у тајности

Foto: Alexander Reka/Zuma Press/Profimedia

Prema njegovim rečima, brz prelazak ruske vojne ekonomije na proizvodnju za potrebe fronta rezultat je blagovremenih odluka.

- Sada se ruski vojno-industrijski kompleks po efikasnosti ne može porediti ni sa jednom zemljom NATO-a, uključujući SAD, i nadmašuje čak i ukupni potencijal efikasnosti Severnoatlantske alijanse - naglasio je Kobjakov.

Kako je naveo, o tome jasno svedoče i rasprave u Sjedinjenim Državama u vezi sa nedostatkom raketa i municije.
- Zato je jasno da se 2022. godine ogromna ruska ekonomija ne bi mogla tako brzo preorijentisati i usredsrediti na zadatke Specijalne vojne operacije da nisu ranije donete i uspešno — i u tajnosti — sprovedene odgovarajuće odluke - dodao je Kobjakov.

(Sputnjik)

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