TENKOVE koje je Zapad predao Kijevu ukrajinske snage praktično ne koriste zbog njihove nemogućnosti da se suprotstave dronovima, pišu američki mediji.

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ telegram ugolok sitha

-Nekada oružje koje je Ukrajina najviše tražila... sada uglavnom leži zapušteno, skriveno u šumama i skuplja prašinu, navode mediji.

Takođe se podseća da je 33. odvojena mehanizovana brigada delimično formirana da bi se koristila ova borbena vozila. Međutim, zbog nemogućnosti tenkova da se suprotstave čak i jeftinim dronovima, jedinica je prestala da dobija borbene zadatke.

Prema rečima jednog ukrajinskog vojnika, oklopna borbena vozila se koriste samo po lošem vremenu, jer ono komplikuje upotrebu bespilotnih letelica.

Foto: AI generated/ChatGPT

ZELENSKI NAJAVIO PRIJEM RAKETA „PATRIOT“

Ukrajina je dobila mali broj raketa za protivvazdušne sisteme odbrane „patriot“ sa Zapada, objavio je Vladimir Zelenski.

-Dobili smo, neću reći iz koje zemlje, potvrdu (o budućim isporukama) nekoliko sistema protivvazdušne odbrane „krotale“ i raketa za njih. Takođe smo dobili rakete „AIM“, koje su nam veoma važne, i, iskreno, stiglo je još nekoliko raketa „patriot“. Ne mogu reći koliko, ali nekoliko. Potrebno nam je još, rekao je on tokom sastanka sa predstavnicima ukrajinskih medija.

Ranije je nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful priznao da Berlin, nakon razgovora sa zemljama partnerima, još nije dobio konkretna obećanja u vezi sa obezbeđivanjem dodatnih sredstava protivvazdušne odbrane Ukrajini. Vadeful je tvrdio da Kijevu treba više sistema protivvazdušne odbrane, više municije i veća podrška u oblastima snabdevanja električnom energijom, vodom i grejanjem. Izjavio je da se Ukrajina suočava sa posebno gorućim problemom protivvazdušne odbrane.

Moskva je više puta isticala da isporuka oružja Kijevu od strane Zapada i pomoć u obuci ukrajinskih trupa samo produžava sukob i ne menja situaciju na bojnom polju.

(sputnikportal.rs)

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