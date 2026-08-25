DA SE ČUJU I MEŠTANI: Gradonačelnica Loznice razgovarala sa stanovnicima Lipničkog Šora
GRADONAČELNICA Loznice Dragana Lukić razgovarala je danas sa meštanima Lipničkog Šora.
Susretu su prisustvovali i direktori JP „Loznica razvoj“ Nikolom Dragićevićem, KJP „Naš dom“ Tomislavom Mandićem, JP „Vodovod i kanalizacija“ Markom Purtićem i direktorom Ogranka „Elektrodistribucije“ Loznica Čedomirom Vasićem.
Sastanku su prisustvovali i član Gradskog veća zadužen za mesne zajednice Marko Jovanović i predsednik MZ Lipnički Šor Savo Marković.
U neposrednom razgovoru razmatrani su prioriteti ove mesne zajednice, kao i mogućnosti da se potrebe meštana, u skladu sa nadležnostima i planiranim aktivnostima, rešavaju u narednom periodu.
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