Srbija

DA SE ČUJU I MEŠTANI: Gradonačelnica Loznice razgovarala sa stanovnicima Lipničkog Šora

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

25. 08. 2026. u 18:48

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GRADONAČELNICA Loznice Dragana Lukić razgovarala je danas sa meštanima Lipničkog Šora.

ДА СЕ ЧУЈУ И МЕШТАНИ: Градоначелница Лознице разговарала са становницима Липничког Шора

Foto: V. Mitrić

Susretu su prisustvovali i direktori JP „Loznica razvoj“ Nikolom Dragićevićem, KJP „Naš dom“ Tomislavom Mandićem, JP „Vodovod i kanalizacija“ Markom Purtićem i direktorom Ogranka „Elektrodistribucije“ Loznica Čedomirom Vasićem.

Sastanku su prisustvovali i član Gradskog veća zadužen za mesne zajednice Marko Jovanović i predsednik MZ Lipnički Šor Savo Marković.

Foto: Фото: В. Митрић

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U neposrednom razgovoru razmatrani su prioriteti ove mesne zajednice, kao i mogućnosti da se potrebe meštana, u skladu sa nadležnostima i planiranim aktivnostima, rešavaju u narednom periodu.

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