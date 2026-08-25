VAZDUHOPLOVNA baza Pesčanka uključena je u proces izvlačenja oštećene tehnike Oružanih snaga Ukrajine. Na mestu udara izbio je požar.

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Ruske snage su izvele napad na vazduhoplovnu bazu Peščanka, kao i na proizvodne i skladišne kapacitete, rekao je izvor za „Zvezdanjuz”.

Baza Peščanka se nalazi u istoimenom selu u Novomoskovskom (Samarskom) okrugu Dnjepropetrovske oblasti. Tamo se vršila popravka oštećene tehnike Oružanih snaga Ukrajine. Izvor je naveo koordinate cilja: 48.592231, 35.331352.

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Uspešno uništenje cilja potvrđuju fotografije očevidaca. One, kao i izveštaj izvora, ukazuju na to da je na mestu udara izbio požar.

Rusko Ministarstvo odbrane je ranije objavilo snimak vatrenog udara na položaj za lansiranje krstarećih raketa „Flamingo”.

Napad je izveden pomoću taktičkih raketnih sistema „Iskander-M” i sedam dronova „Geran-4 Siker”.

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