Svet

RUSI UDARILI NA VAZDUHOPLOVNU BAZU! Pečurka dima prekrila nebo u Samarskom okrugu

Новости онлајн

25. 08. 2026. u 16:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VAZDUHOPLOVNA baza Pesčanka uključena je u proces izvlačenja oštećene tehnike Oružanih snaga Ukrajine. Na mestu udara izbio je požar.

РУСИ УДАРИЛИ НА ВАЗДУХОПЛОВНУ БАЗУ! Печурка дима прекрила небо у Самарском округу

Telegram printskrin

Ruske snage su izvele napad na vazduhoplovnu bazu Peščanka, kao i na proizvodne i skladišne kapacitete, rekao je izvor za „Zvezdanjuz”.

Baza Peščanka se nalazi u istoimenom selu u Novomoskovskom (Samarskom) okrugu Dnjepropetrovske oblasti. Tamo se vršila popravka oštećene tehnike Oružanih snaga Ukrajine. Izvor je naveo koordinate cilja: 48.592231, 35.331352.

Gugl Maps

 

Uspešno uništenje cilja potvrđuju fotografije očevidaca. One, kao i izveštaj izvora, ukazuju na to da je na mestu udara izbio požar.

Rusko Ministarstvo odbrane je ranije objavilo snimak vatrenog udara na položaj za lansiranje krstarećih raketa „Flamingo”.

Napad je izveden pomoću taktičkih raketnih sistema „Iskander-M” i sedam dronova „Geran-4 Siker”.

BONUS VIDEO

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZELENA AGENDA NA DELU: Energetska tranzicija menja globalnu privredu

ZELENA AGENDA NA DELU: Energetska tranzicija menja globalnu privredu