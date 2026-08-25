RUSI UDARILI NA VAZDUHOPLOVNU BAZU! Pečurka dima prekrila nebo u Samarskom okrugu
VAZDUHOPLOVNA baza Pesčanka uključena je u proces izvlačenja oštećene tehnike Oružanih snaga Ukrajine. Na mestu udara izbio je požar.
Ruske snage su izvele napad na vazduhoplovnu bazu Peščanka, kao i na proizvodne i skladišne kapacitete, rekao je izvor za „Zvezdanjuz”.
Baza Peščanka se nalazi u istoimenom selu u Novomoskovskom (Samarskom) okrugu Dnjepropetrovske oblasti. Tamo se vršila popravka oštećene tehnike Oružanih snaga Ukrajine. Izvor je naveo koordinate cilja: 48.592231, 35.331352.
Uspešno uništenje cilja potvrđuju fotografije očevidaca. One, kao i izveštaj izvora, ukazuju na to da je na mestu udara izbio požar.
Rusko Ministarstvo odbrane je ranije objavilo snimak vatrenog udara na položaj za lansiranje krstarećih raketa „Flamingo”.
Napad je izveden pomoću taktičkih raketnih sistema „Iskander-M” i sedam dronova „Geran-4 Siker”.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
BERBOKOVOJ MANDAT PRI KRAJU: Predsedavajuća Generalne skupštine UN našla novi posao
25. 08. 2026. u 14:01
TRAMP IMA NOVU IDEJU: "Ozbiljno to razmatramo..."
25. 08. 2026. u 13:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)