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ŽESTOK UDAR PORED KIJEVA! Ruski „Iskanderi“ spržili desetine ukrajinskih lansera dronova! (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 08. 2026. u 16:00

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RUSKE snage su koristile taktičke balističke raketne sisteme Iskander da bi pogodile koncentraciju teških kamiona modifikovanih za transport i lansiranje bespilotnih letelica dugog dometa u blizini Borispolja u Kijevskoj oblasti, prema saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

ЖЕСТОК УДАР ПОРЕД КИЈЕВА! Руски „Искандери“ спржили десетине украјинских лансера дронова! (ВИДЕО)

MOD Rusije

Ministarstvo je tvrdilo da je udar uništio do 40 kamiona opremljenih lansirnim sistemima, što je potencijalno ometalo sposobnost Ukrajine da izvodi operacije dronovima dugog dometa iz tog područja. Ciljanje lansirnih vozila za dronove sve je više prioritet, jer udari dronovima sve više utiču na rusku ekonomiju ciljajući kritičnu infrastrukturu. U napadu su učestvovali i dronovi-4.

Mobilna lansirna vozila pružaju Ukrajini sredstvo za raspršivanje operacija dronova dugog dometa, pružajući veću preživljavanje nego isključivo oslanjanje na fiksnu infrastrukturu za lansiranje. Teški kamioni mogu da prevoze dronove, opremu za lansiranje i povezane sisteme podrške, omogućavajući promenu pozicija za lansiranje između operacija i potencijalno komplikuju ruske napore da ih lociraju i unište. Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je poslednji udar bio deo kontinuiranih napada na ukrajinska mesta za lansiranje dronova, brodove i morske luke koje koriste ukrajinske oružane snage.

Svaka brigada Iskander-M sastoji se od 51 vozila, uključujući 12 transportnih lansera i 12 vozila za punjenje, koja zajedno mogu da postavljaju 48 raketa.

Ruski odbrambeni sektor je uspeo da održi proizvodnju raketa za sistem naglo povećanom ratnom nivou, pri čemu se proizvodnja upetostručila do sredine 2023. godine.

Ovo je omogućilo mnogo veću stopu korišćenja. Arsenal se nastavlja dopunjavati nabavkom balističkih raketa KN-23, KN-24 i KN-30 iz Severne Koreje, koje imaju komplementarne i u mnogim aspektima superiorne mogućnosti.

(militarywatchmagazine.com)

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